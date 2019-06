Castelnuovo



Il Bar Costanza raddoppia: diventa pizzeria e… pinseria

venerdì, 7 giugno 2019, 14:51

di simone pierotti

Il Bar Costanza è un locale storico situato in pieno centro storico di Castelnuovo di Garfagnana. Dieci anni fa i fratelli Alessandro e Simone Chiocca lo hanno rilevato alla precedente proprietà, trasformandolo a poco a poco in un locale “completo”. Bar, caffetteria, pranzi di lavoro e, da un paio di anni, anche pizzeria nei fine settimana.



Un esperimento pienamente riuscito, la pizza è stata apprezzata dai clienti. In particolare, Alessandro ha svolto corsi da pizzaiolo e per preparare la speciale “pinsa romana” e altri tipi di pizza particolari. Così il Bar Costanza diventa una vera e propria pizzeria, con orario continuato, dalla mattina con le colazioni fino alla sera con la pizza e la… pinsa. L’inaugurazione sarà questa sera, venerdì 7 giugno. Possibilità di degustare diversi tipi di pizza e “pinsa”, oltre alla pizza speciale a due cotture e una pinsa da 8 metri