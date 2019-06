Castelnuovo



In duomo l'ultimo saluto a Mario Cittadini

giovedì, 27 giugno 2019, 14:22

di andrea cosimini

Ancora sotto-choc la comunità garfagnina per la tragica notizia della scomparsa improvvisa del noto insegnante e commerciante castelnuovese Mario Cittadini, 54 anni, vittima di un terribile infarto che non gli ha lasciato scampo nel primo pomeriggio di ieri (leggi qui).



Mario viveva con la sua famiglia, mamma Grazia e papà Sandro, in località Ai Cerri. Ed è proprio all'interno della propria abitazione che è stato colto dal malore fatale.



Era un docente di educazione fisica nelle scuole superiori e quest'anno aveva ottenuto una cattedra all'istituto professionale del capoluogo garfagnino. Stava effettuando l'anno di formazione per il passaggio definitivo nei ruoli delle superiori e, a giorni, avrebbe dovuto discutere la tesina con il comitato di valutazione. Ieri mattina, a distanza di poche ore dal decesso, si trovava proprio a scuola assieme ai colleghi e al personale non docente.



Era uno sportivo. Tutti si ricordano la sua passione per i motori, ma ancor di più quella per lo sci, sport praticato fin da quando era giovane e che lo aveva portato fino all'abilitazione come maestro.



Soprattutto, però, Mario era conosciuto come commerciante. Il cognome della sua famiglia è infatti rinomato nel settore dell'abbigliamento locale. Lavorava nel negozio "Sandro", in via Fulvio Testi, proprio a due passi dal duomo, ed aveva un fratello, Francesco, bravo ciclista a livello amatoriale, anch'egli titolare di un negozio di abbigliamento in via Garibaldi, vicino alla caserma dei carabinieri.



Insomma, una persona molto conosciuta come lo dimostrano i tanti messaggi di cordoglio lasciati sulla sua pagina Facebook da coloro che gli volevano bene.



Stasera (giovedì 27 giugno), alle 19.30, verrà celebrato il rosario presso l'ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana. Mentre domani (venerdì 28 giugno) avrà luogo il funerale alle 18 in Duomo.