Inaugura la nuova mostra pittorica di Emilio Cavani

venerdì, 28 giugno 2019, 14:04

"L'uomo e la musica". È questo il titolo della nuova mostra pittorica di Emilio Cavani che sarà inaugurata domani (sabato) alle 17 nei locali della Rocca Ariotesca di via Fulvio Testi. Saranno presenti all'inaugurazione la vice sindaco Chiara Bechelli e l'assessore Patricia Tolaini. La mostra rimarrà aperta fino al 14 luglio, al mattino dalle 10 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19. Il maestro Cavani è noto al pubblico per la sua vasta opera pittorica dedicata alle Alpi Apuane. Da appassionato escursionista, le montagne sono state il suo "buon ritiro".



In questa mostra stupisce cambiando soggetto con nuove tecniche e un nuovo linguaggio. Nuove forme, nuovi colori e un'accentuata voglia di confrontarsi con l'esperienza umana sono gli ingredienti della nuova mostra: «Il filo conduttore – spiega Cavani – è dato dalla mimica dell'uomo mentre suona i vari strumenti. Sono le melodie ascoltate e immaginate a guidare il pennello e a suggerire, via via, le colorazioni. La musica classica, ad esempio, mi spinge verso colori freddi come il blu, il jazz, invece, verso tonalità più calde e avvolgenti».



Nei quadri si nota anche l'influenza giapponese di Hokusahi con vari elementi decorativi e scritte simboliche. Alcuni protagonisti delle tele sono Charles Mingues, vulcanico contrabbassista statunitense, Chet Baker, trombettista dallo stile lirico e intimista, e altri grandi artisti che hanno segnato la storia dei vari generi musicali.