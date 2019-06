Castelnuovo



Incontro con Stefano Elmi e Martina Rosati al Circolo Fotocine Garfagnana

venerdì, 21 giugno 2019, 08:42

Martedì 25 giugno il Circolo Fotocine Garfagnana ospiterà a Castelnuovo di Garfagnana, nella sua sede al Villaggio UNRRA, 44 l’incontro con Stefano Elmi e Martina Rosati, una coppia nella vita e che ha vissuto una straordinaria avventura in bicicletta, pedalando per 2000 km in direzione Sud da San Carlos de Bariloche nelle Ande argentine sino ad Ushuaia nella Terra del Fuoco, la fine del mondo come viene definita. Oltre questa cittadina i ghiacci dell’Antartide, che videro avvicendarsi nel secolo scorso diverse spedizioni per raggiungere il Polo Sud.



Entrambi sono reduci da una più limitata avventura come Garfagnana EPIC che hanno seguito in bici, raccontato in diretta con Radio Music Lab e poi descritto in due memorabili articoli su Scritti Maiali, il blog che raccoglie su internet i racconti legati alle loro avventure. Stefano Elmi è recidivo in fatto di avventure in bicicletta. Nel 2011 e 2012 senza preavvisi o pianificazioni ha viaggiato alla scoperta di Albania, Grecia e Cipro, in compagnia di Oriano Gigli. Nel 2013, dovendo rientrare a casa da Londra, lo fa in bicicletta, sempre in compagnia di Oriano Gigli. Tre settimane esatte dal 27 luglio al 17 agosto. Un viaggio di 1800 km. dal sud-Inghilterra alla Francia e al nord Italia ricco di incontri e di sorprese. Con una carta della Francia e senza neanche un navigatore satellitare. Nel 2017 partiva con la bici carica di bagagli e una testa scarica di idee verso una strada che non sapeva esattamente quale fosse, ma che sentiva che andava percorsa. La direzione era un po' generica: NORD. Una direzione da costruire passo dopo passo, anzi pedalata dopo pedalata. Partito da Calgary, nello stato dell'Alberta (Canada), per arrivare dopo quasi tre mesi e 5.000 km ad Homer in Alaska. “Tre mesi solitari. Tre mesi d'incontri magnifici. Tre mesi di paesaggi sconfinati. Tre mesi per me. Tre mesi di emozioni. Tre mesi per caricare nuove idee che erano come svanite, o forse erano solo sopite e non riuscivano a venire fuori. Detto ciao a cose che conoscevo per dire sì a cose che non conoscevo.”



Stefano Elmi, è anche autore di "Scrittimaiali" una raccolta di racconti e articoli editi da Garfagnana editrice nel 2013. "Scrittimaiali, pensieri composti per gente scomposta" non è altro che una raccolta di storie, interviste e reportage alle volte surreali e strampalati.



La raccolta parte da luoghi lontani per poi, dopo varie tappe intermedie, tornare là dove tutto è nato, e dove è nato l'autore: Barga. E proprio qui, nell'ultima parte, il filo conduttore diventa più nitido e chiaro. Storie di scelte di vita forti e mai scontate, e come unico comune denominatore il territorio dell'Appennino Tosco-Emiliano. Martina Rosati dà vita alla pagina facebook Mart in art dedicandosi con profitto al disegno, con cui rappresenta incontri, storie e conoscenze vissute durante il viaggio, sia esso il lungo viaggio sulla Carretera Austral che Garfagnana Epic. Prima di incontrare Stefano non era appassionata di bicicletta e questo fa pensare quante potenzialità inespresse siano in tutti noi.



L’incontro è a ingresso libero, caldamente raccomandato agli appassionati della fotografia come mezzo per indagare il mondo e approfondirne tanti aspetti in maniera artistica.