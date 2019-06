Castelnuovo



La 100 Ore Modena Classic passa da Castelnuovo

mercoledì, 5 giugno 2019, 08:41

E' in pieno svolgimento la 100 Ore Modena Classic, una gara riservata alle auto storiche che coniuga turismo di livello con agonismo e che nasce nel cuore delle Terre Estensi transitando in molte località turistiche dove curve e paesaggi segnano un percorso imperdibile per i 109 equipaggi iscritti provenienti da 22 paesi del mondo.



Anche Castelnuovo, antico capoluogo estense, vivrà lo spettacolo della 100 Ore: infatti, venerdì 7 giugno, dalle 15,30 circa e per un'ora e mezza, nella tappa di trasferimento, gli equipaggi iscritti transiteranno proprio nel nostro territorio prima di affrontare la prova speciale che li condurrà a Forte dei Marmi.



Gli equipaggi entreranno dall'Arco di Via Roma e percorreranno tutta Via Fulvio Testi passando davanti al Duomo, al Loggiato Porta, alla Piazzetta Ariosto, per discendere in Piazza Umberto uscendo dall'Arco della Rocca, simbolo immortale della presenza estense in Garfagnana.



Il comune di Castelnuovo si è attivato per poter accogliere al meglio gli equipaggi che sosteranno brevemente sulla sommità di Via F. Testi dove sarà consegnato loro un piccolo presente che serva da ricordo del loro passaggio sul nostro territorio; il momento potrebbe rivelarsi propizio per chi volesse catturare un'immagine storica da mostrare ai nipoti.