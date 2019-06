Castelnuovo



La comicità di Paci, Kagliostro e Benedetta alla Notte Bianca di Castelnuovo

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:06

Saranno Alessandro Paci, Kagliostro e Benedetta Rossi i grandi protagonisti della Notte Bianca di Castelnuovo in programma venerdi’ 14 giugno. Il trio comico, protagonista su Rtv38 con la trasmissione “Attenti al tubo”, presenterà il suo spettacolo live dal palco di piazza Umberto dalle 22,30.



Questo il clou dell’evento organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca, con il patrocinio del comune di Castelnuovo, che vedrà anche il giro turistico dei monumenti del capoluogo e il ballo liscio con l’orchestra I Ciao. La Notte Bianca si sposta dunque al venerdì con tanti appuntamenti in programma. A partire già dalle 18 del pomeriggio quando in piazzetta Ariosto sarà presentato il libro per bambini “Il fabbricante di suoni”. Edito da Arpeggio Libero, il libro è stato scritto da Alessandro Ricci, 38enne di Piazza al Serchio. La presentazione sarà affiancata da letture di parti del libro da parte del gruppo “Nati per leggere”.



In serata, l’apertura straordinaria dei negozi e tanti punti di attrazione per varie fasce d’età. Si parte dai bambini con il Villaggio realizzato in piazza delle Erbe con gonfiabili, schiuma party e molto altro. Mangiafuoco e giocolieri animeranno le vie del centro storico, mentre la musica Indie sarà protagonista in piazza Olinto Dini con Volpe. Musica che non può mancare alla Grindhouse Arena con The Comedian, al BrilloBar con i Revenge e con uno speciale Dj set Trap/Indie in piazzetta Duomo e spazio anche per chi ama il ballo liscio con “I Ciao” alla ex pista di pattinaggio. Alle 21,30, ritrovo in piazza Umberto, per chi vuole scoprire i tesori di Castelnuovo grazie alla visita guidata con Antonella Poli del locale ufficio IAT. Via Farini diventerà invece la via della Griglia per una speciale grigliata sotto le stelle.



Altri appuntamenti gastronomici in tutto il centro storico. Gli eventi dell’associazione proseguiranno con nuove date: Castelnuovo by night si sposta al giovedì con le aperture serali dei negozi, la Settimana del Commercio dall’8 al 18 agosto e poi ancora dal 22 al 24.