La ricetta di Andrea Baiocchi: “Lavoro di squadra per far crescere il commercio a Castelnuovo”

mercoledì, 26 giugno 2019, 15:54

di simone pierotti

Andrea Baiocchi, imprenditore legato al ramo dei supermercati con due punti vendita a marchio Simply Market a Castelnuovo e altri tre in Valle del Serchio, è il nuovo presidente dell’associazione “Compriamo a Castelnuovo – Centro Commerciale Naturale di Confcommercio”. Nel corso dell’ultima assemblea dei soci, è stato eletto assieme al consiglio direttivo.

Conoscevamo Andrea come imprenditore ma anche come presidente della locale società di calcio (carica ricoperta per tre stagioni): come è arrivato al coinvolgimento in questa nuova realtà? “Ho iniziato a partecipare agli incontri dell’associazione commercianti e, gradualmente, mi sono coinvolto. Da circa un anno e mezzo sono entrato nel consiglio e, quest’anno, mi è stato proposto di ricoprire la carica di presidente, visto lo scadere del mandato precedente. Ho accettato perché ho visto un clima positivo e di entusiasmo da parte di tutti. Si è formato un bel gruppo di lavoro che, da un lato vede la presenza di persone di esperienza e conferme, e dall’altro l’ingresso di volti nuovi. Lavoreremo tutti insieme, in sincronia, perché la squadra è fondamentale. Ricopre un ruolo insostituibile, Luca Dini, vera e propria anima dell’associazione”.

Partiamo dalla domanda classica in seguito ad un’elezione: quali obiettivi si pone e come raggiungerli? “Intanto parlerei di quali obiettivi “ci” poniamo, come detto siamo un gruppo e questo è fondamentale per raggiungerli. Ci muoviamo in continuità di quanto fatto, partendo dall’impostazione di un nuovo metodo. Il primo passo è stato assegnare deleghe specifiche ai vari consiglieri, allo scopo di snellire il lavoro rendendolo più efficiente. Cercheremo di coinvolgere maggiormente tutti gli associati nelle varie attività e di avvicinare, magari, chi non fa parte dell’associazione”.

C’è un’altra novità, che Baiocchi considera fondamentale. “Abbiamo ottenuto dall’amministrazione comunale l’introduzione dell’assessorato al commercio, assegnato ad Ilaria Pellegrini. E’ un passo avanti importante nei rapporti con il comune, sarà possibile lavorare più a contatto ed avere un riscontro continuo”.

Partiamo dalla stretta attualità: è arrivata l’estate, quali iniziative ha in serbo l’associazione? “Si comincia a luglio con le aperture serali, con una novità: quest’anno cambia il giorno, che sarà il giovedì (e non il venerdì) sera, con una ricetta basata su musica, gastronomia e mercatini. La Settimana del Commercio è in fase di ultimazione, al momento posso confermare solo le date che saranno dall’8 al 18 agosto, e dal 22 al 24 agosto”.

Entriamo nel dettaglio dei “temi caldi” legati al commercio di Castelnuovo di Garfagnana. I parcheggi. “Si tratta di una tematica fondamentale, che stiamo affrontando con l’amministrazione comunale. Ora che è terminato il periodo elettorale che ha confermato l’attuale amministrazione per i prossimi 5 anni, verrà riaffrontata la tematica che riteniamo di primaria importanza”.

Piazza Umberto I aperta o chiusa? “L’argomento è strettamente legato al precedente o a quello della viabilità. Per poter affrontare la questione dovremmo prima creare le condizioni e il giusto equilibrio in fatto, per esempio, di parcheggi, come sopra specificato, segnaletica e la possibilità di attivare un servizio navette. Lavoriamo, di concerto con l’amministrazione comunale, perché le condizioni siano sempre più favorevoli”.

Nel centro storico ci sono tante attività, ma anche fondi sfitti: cosa consiglia per favorire nuove aperture? “Intanto va reso sempre più interessante e attrattivo Castelnuovo che possiede tutti i requisiti per esserlo e per crescere. Penso ad esempio alla Rocca Ariostesca e alla sua ristrutturazione, renderla un polo museale e storico aumenterà la propria attrattività. Ci vorrebbero, poi, incentivi per favorire l’apertura di nuove attività, per esempio sgravi a livello di imposte comunali come la Tari, tassa sulle insegne, ecc…”.

Ex Valserchio: la nascita di un nuovo centro commerciale sarà dannoso o farà da traino al commercio castelnuovese? “Intanto è positivo che sia e venga risolto un grosso problema per Castelnuovo, come lo era quella struttura abbandonata. La nascita di un nuovo centro commerciale può aumentare il numero di persone che graviteranno nel centro storico ma è anche vero che potrebbe svuotare lo stesso centro. La nascita di nuove realtà commerciali dovrà essere monitorata bene, trovando il giusti equilibrio, spingendo per esempio nuovi imprenditori ad investire nel centro storico con nuove aperture. In sintesi, l’area Ex Valserchio dovrà divenire un polo attrattivo e fondersi con l’attiguo centro storico, allargando il concetto di centro commerciale naturale. Questi sono i vari obiettivi che l’associazione si pone per il futuro”.