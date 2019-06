Castelnuovo



L’Associazione ComeTe ringrazia il Judo Club di Fornaci

venerdì, 21 giugno 2019, 16:36

L’Associazione ComeTe, a nome del suo presidente Silvia Bianchini, intende ringraziare la Palestra Judo Club di Fornaci di Barga per aver donato, anche quest’anno, l’incasso del saggio di fine anno.

Il Judo Club, da qualche anno a questa parte infatti, realizza un meraviglioso spettacolo presso il Teatro Alfieri di Castelnuovo, durante il quale i tanti allievi che durante l’anno svolgono attività di danza, danza moderna, ballo acrobatico, judo e quant’altro, si esibiscono in maniera esemplare in uno spettacolo ogni anno più coinvolgente.

Il presidente Ivano Carlesi e tutti gli insegnanti, con Lucia Lucchesi in prima fila (tra l’altro membro attivissimo anche dell’ass. ComeTe), oltre a dimostrare grandi capacità tecniche e organizzative, hanno sempre dimostrato una grande sensibilità al sociale ed alle persone in difficoltà economica. La nostra collaborazione, ormai consolidata, ci ha permesso di aiutare in questi anni molte situazioni difficili del nostro territorio.

Tra l’altro quest’anno per ComeTe è stata una serata davvero speciale, durante la quale, con il sostegno fondamentale del Coro Le Voci del Serchio, abbiamo avuto l’opportunità di esibirci proponendo la nostra nuovissima canzone “ComeTe Solo Sole”, voluta, scritta ed arrangiata da Marco e Michele membri della nostra associazione. Per cui davvero un grande “BRAVI” e “GRAZIE” al Judo Club di Fornaci, per noi e per tutti un bellissimo esempio di passione, professionalità, amicizia e solidarietà.