Lions dona una lampada scialitica di ultima generazione al pronto soccorso

mercoledì, 12 giugno 2019, 18:24

Confermata, in seno al consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana, la figura del presidente del consiglio comunale e conferma per il consigliere di maggioranza Francolino Bondi alla carica. Un voto unanime che soddisfa ampiamente Bondi, alla terza elezione come consigliere

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:06

Saranno Alessandro Paci, Kagliostro e Benedetta Rossi i grandi protagonisti della Notte Bianca di Castelnuovo in programma venerdi’ 14 giugno. Il trio comico, protagonista su Rtv38 con la trasmissione “Attenti al tubo”, presenterà il suo spettacolo live dal palco di piazza Umberto dalle 22,30

martedì, 11 giugno 2019, 09:49

La capogruppo di minoranza del comune di Castelnuovo, Silvia Bianchini, interviene dopo il consiglio comunale di insediamento di ieri per ribadire lo spirito con cui l'opposizione affronterà i prossimi cinque anni di mandato e per sottolineare quali saranno le priorità da affrontare per il bene dei cittadini castelnuovesi

lunedì, 10 giugno 2019, 19:23

Quattro gli assessori nominati: Chiara Bechelli (vicesindaco) alle pari opportunità, Patricia Tolaini alla sanità, Ilaria Pellegrini al bilancio e Alessandro Pedreschi al turismo. Due i consiglieri con delega: Niccolò Roni (cultura) e Carlo Biagioni (lavori pubblici e sport). Presidente del consiglio confermato Francolino Bondi

lunedì, 10 giugno 2019, 15:04

Un uomo di 56 anni è rimasto ferito dopo uno scontro con un'auto avvenuto intorno alle 13.30 di oggi in via Azzi a Castelnuovo. Inizialmente è stato portato al pronto soccorso del Santa Croce, poi però i sanitari hanno deciso di trasferirlo con Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa

sabato, 8 giugno 2019, 09:42

Il professor Pietro Paolo Angelini di Campori di Castiglione, dirigente scolastico in pensione, è stato eletto all’unanimità, per il triennio 2019-2021, presidente dell’Associazione “Amici del Liceo Galilei e dell’Isi Garfagnana” di Castelnuovo, carica che aveva già ricoperto in passato, essendo stato anche tra i soci fondatori 17 anni fa