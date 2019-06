Castelnuovo



Lutto a Castelnuovo per la scomparsa di Mario Cittadini

mercoledì, 26 giugno 2019, 18:20

di andrea cosimini

Una notizia che ha sconvolto l'intero capoluogo. Mario Cittadini, titolare del negozio di abbigliamento "Sandro", in via Fulvio Testi a Castelnuovo, si è spento nel primo pomeriggio di oggi, all'età di 54 anni, a causa di un infarto che lo ha colto all'improvviso mentre si trovava all'interno della propria abitazione.



Mario era molto conosciuto in paese: era un'insegnante di educazione fisica nelle scuole elementari, nonché grande appassionato di motori e, soprattutto, di sci. La sua scomparsa lascia nel dolore la madre, Grazia Giorgetti, e il papà, Sandro, entrambi rinomati commercianti nel settore dell'abbigliamento a Castelnuovo, così come il fratello, Francesco, anch'esso titolare di un negozio in via Garibaldi.



Mario viveva con la sua famiglia in località Ai Cerri. Ancora non si conosce la data dei funerali.