Castelnuovo



Premio Giovani Autori, in lizza anche un giovane giallista di Castelnuovo

venerdì, 21 giugno 2019, 12:43

Ci sono anche due giovani giallisti della Provincia di Lucca tra gli aspiranti vincitori del Premio Giovani Autori – sezione racconti gialli inediti ambientati sui laghi, promosso dal Comitato Premio Claudio De Albertis all'interno dell'agone letterario GialloCeresio, prima edizione.

Andrea Boccardo, di Pietrasanta (LU), classe 1987, è in lizza con il racconto "l'impero dell'acqua" ambientato sul lago di Braies, mentre Alessandro Guasparini Marchetti, classe 1996, di Castelnuovo di Garfagnana, si presenta con il racconto "La pazza del lago", ambientato a Varenna sul Lago di Como.

Il Comitato Premio Claudio De Albertis, nato per ricordare la figura dell'imprenditore milanese, ha fortemente voluto una sezione giovani- under 35 per entrambe le categorie del concorso: : opere edite pubblicate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 marzo 2019, e racconti del tutto inediti, rigorosamente ambientati in paesaggi lacustri reali.

"La nostra iniziativa - spiega Carla De Albertis presidente del Comitato - rientra in un più vasta attività a sostegno delle eccellenze giovanili e di talenti emergenti nel campo delle arti, della creatività e dell'ingegno".

Per la sezione under 35 opere inedite il Comitato Claudio De Albertis ha messo a disposizione un premio speciale di 300 euro, mentre per le opere edite il premio è di 1000 euro.

La premiazione del racconto che risulterà vincitore si terrà a Porto Ceresio domenica 15 settembre.