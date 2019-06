Scontro auto-moto: 56enne trasferito a Cisanello con Pegaso

Altri articoli in Castelnuovo

sabato, 8 giugno 2019, 09:42

Il professor Pietro Paolo Angelini di Campori di Castiglione, dirigente scolastico in pensione, è stato eletto all’unanimità, per il triennio 2019-2021, presidente dell’Associazione “Amici del Liceo Galilei e dell’Isi Garfagnana” di Castelnuovo, carica che aveva già ricoperto in passato, essendo stato anche tra i soci fondatori 17 anni fa

venerdì, 7 giugno 2019, 14:51

L’inaugurazione sarà questa sera, venerdì 7 giugno. Possibilità di degustare diversi tipi di pizza e “pinsa”, oltre alla pizza speciale a due cotture e una pinsa da 8 metri

giovedì, 6 giugno 2019, 16:33

Qualche cittadino ci ha segnalato un’altra problematica invitandoci a recarci sul posto per testimoniare fotograficamente le condizioni di abbandono dell’area sottostante lo stesso teatro, lungo la strada che da Santa Lucia conduce al fiume, dove sono presenti tanti “orticelli”. Qua la gente passeggia con i bambini, molti sportivi fanno footing

giovedì, 6 giugno 2019, 09:47

Hanno consegnato i premi il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giuseppe Arcidiacono, la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Donatella Buonriposi, il prefetto Leopoldo Falco, il procuratore della repubblica Pietro Suchan, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini e il sindaco di Castelnuovo Garfagnana Andrea Tagliasacchi

mercoledì, 5 giugno 2019, 14:32

Sarà un giugno intenso per l’associazione che riunisce i commercianti del capoluogo garfagnino perché venerdì 14 si terrà la settima edizione della Notte Bianca con un programma ricco e variegato e mercoledì 19 l’assemblea dei soci eleggerà il nuovo consiglio direttivo visto che sono terminati i 3 anni di presidenza...

mercoledì, 5 giugno 2019, 08:41

E' in pieno svolgimento la 100 Ore Modena Classic, una gara riservata alle auto storiche che coniuga turismo di livello con agonismo e che nasce nel cuore delle Terre Estensi transitando in molte località turistiche dove curve e paesaggi segnano un percorso imperdibile per i 109 equipaggi iscritti provenienti da...