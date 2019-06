Castelnuovo



Sequestrati oltre 3 mila prodotti di bigiotteria e cosmetici: sanzionati due commercianti

venerdì, 21 giugno 2019, 11:04

Due esercizi commerciali riconducibili rispettivamente ad un cittadino italiano ed uno di nazionalità cinese, i quali avevano posto in vendita prodotti di bigiotteria e cosmetici, sono stati individuati e sanzionati dai finanzieri di Lucca e di Castelnuovo di Garfagnana, durante l’attività mirata alla lotta e al contrasto della contraffazione marchi e sicurezza prodotti nonché all’abusivismo commerciale.



La merce sequestrata è composta per lo più da articoli di bigiotteria, nello specifico 3.096 pezzi tra collane, orologi, bracciali, portachiavi, anelli, orecchini e oggetti vari, e da cosmetici, per un valore commerciale di 4.624 euro. Si trovava esposta sugli scaffali per la libera vendita al pubblico, senza l’indicazione dei requisiti previsti dagli artt. 6, 8 e 9 del D.Lgs. n. 206 del 06/09/2005 “Codice del Consumo.”



L’attività di servizio svolta ha permesso di accertare che tali prodotti, destinati al consumo, non erano conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea, la quale prevede che su ogni prodotto o confezione oppure su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi, vengano indicati, chiaramente visibili e leggibili nella lingua del Paese ove viene immesso in commercio, la denominazione del produttore o importatore, la qualità̀ e le caratteristiche merceologiche, eventuali istruzioni e precauzioni d'uso, tutto ciò a tutela della salute dei consumatori finali.



I due soggetti sono stati segnalati rispettivamente alla Camera di Commercio di Genova e di Lucca per violazioni al “Codice del consumo” e agli stessi sono state irrogate sanzioni per un totale di 1.032 euro.



L’operazione si inserisce nella costante opera condotta nella provincia di Lucca dai militari delle fiamme gialle, a difesa del made in Italy e della sicurezza prodotti, a contrasto delle varie forme di contraffazione e abusivismo commerciale, fenomeni moltiplicatori di illegalità, nonché a tutela degli imprenditori onesti e dei consumatori.