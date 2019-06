Castelnuovo



Tagliasacchi-bis, nominata la nuova giunta: "Mettiamo da parte le paure, seguiamo i desideri"

lunedì, 10 giugno 2019, 19:23

di andrea cosimini

Con la voce rotta e un filo di commozione, il primo cittadino del capoluogo, Andrea Tagliasacchi, non ha saputo nascondere la propria emozione nel discorso di insediamento di fronte ai tanti cittadini venuti ad assistere al primo consiglio del suo secondo mandato. Il sindaco ha presentato la sua nuova squadra, ha giurato sulla costituzione, ma soprattutto ha rinnovato pubblicamente il suo "patto" con i cittadini affinché, parafrasando Italo Calvino, Castelnuovo possa diventare davvero nei prossimi cinque anni una "città civile del dialogo".



Simbolica la scelta della sede, ovvero la restaurata Sala Suffredini in piazzetta Ariosto, tornata dopo tanto tempo ad ospitare una seduta consiliare dopo l'"esodo" al Teatro Alfieri. Tagliasacchi ha confermato al suo fianco le sue tre "scudiere": promuovendo Chiara Bechelli (la candidata con più preferenze raccolte durante l'ultima tornata elettorale) vice-sindaco e affidandole le deleghe alle pari opportunità, alla pubblica istruzione, alle politiche giovanili e alla protezione civile; nominando Patricia Josephine Tolaini assessore con delega alla sanità, welfare, accoglienza e integrazione e casa; e, infine, rinnovando l'incarico di assessore anche ad Ilaria Pellegrini con deleghe a bilancio, finanze, tributi, società partecipate e commercio. Unica novità tra gli assessori, la nomina di Alessandro Pedreschi, al quale sono state affidate le deleghe al turismo ed attività produttive, attività teatrali, eventi, frazioni, P.E.B.A., associazionismo, partecipazione e cittadinanza attiva.



Quattro invece saranno i consiglieri di maggioranza che siederanno sui banchi del consiglio alla sinistra del sindaco: dai riconfermati Francolino Bondi (nominato di nuovo presidente del consiglio comunale), Carlo Biagioni (al quale sono state affidate le deleghe allo sport, ai lavori pubblici e alla manutenzione) e Simonetta Suffredini, alla new entry Niccolò Roni (delegato alla cultura) nominato capogruppo di maggioranza.



Insediati anche i quattro consiglieri di minoranza: Silvia Bianchini (candidata a sindaco alle ultime elezioni), nominata capogruppo, Maristella Radicchi, Stefano Coli e Graziano Marchetti.



"Questo - ha detto il sindaco nel discorso di insediamento dopo il giuramento sulla costituzione - è un momento che mi scuote dentro. Rappresenta infatti lo scopo stesso del ruolo di primo cittadino, ovvero, il "patto" di impegno civile con i cittadini. Un rito che ha una sua sacralità. La costituzione è infatti qualcosa di fondamentale per il nostro paese. Il rispetto verso le istituzioni è qualcosa che apprendiamo dalla testimonianza dei nostri padri. Io l'ho appreso dal mio. Credo che l'obiettivo sia quello di unire il rispetto della legge al desiderio di fare. E per questo ritengo necessario avere delle visioni. Nostro compito sarà quello di stimolare la creatività, costribuendo a costruire una consapevolezza della propria forza tra la comunità. Il messaggio che vogliamo far passare è che possiamo farcela sempre, anche nei momenti più difficili. Castelnuovo, negli ultimi anni, si è riappropriata di un ruolo centrale nella valle grazie anche ai cospicui investimenti. Per la città rappresenta un passaggio storico e, ora più che mai, c'è bisogno di raccogliere tutte le energie. Le prossime sfide saranno: rigenerazione urbana, nuova industria, nuova idea del centro storico, lavoro per i ragazzi e miglioramento dei servizi sanitari".



Durante il consiglio si è provveduto anche a sbrigare alcune formalità, come la nomina della commissione elettorale, composta da due consiglieri di maggioranza (Patricia Tolaini e Alessandro Pedreschi) e uno di minoranza (Graziano Marchetti), con supplenti Ilaria Pellegrini e Maristella Radicchi, e l'elezione dei membri della commissione per l’aggiornamento albi giudici popolari (per la maggioranza, Niccolò Roni e Carlo Biagioni, e per la minoranza Stefano Coli).



La seduta si è infine conclusa con la nomina e l'insediamento del nuovo presidente del consiglio comunale, Francolino Bondi, che ha voluto salutare così i colleghi consiglieri e la platea di cittadini: "Desidero assicurare che nei lavori di questa assemblea garantirò tutti allo stesso modo, maggioranza e minoranza, come si è potuto constatare nella precedente legislatura. Mi impegnerò perché siano sempre in primo piano le questioni che stanno a cuore ai cittadini. Fra alcune iniziative che mi propongo di portare avanti mi è particolarmente cara quella relativa all'istituzione dle consiglio comunale dei ragazzi per un maggior coinvolgimento dei nostri giovani e una maggiore consapevolezza delle istituzioni".