Tombini intasati e strade allagate: i danni del maltempo

domenica, 16 giugno 2019, 20:25

Intervista politicamente scorretta al nuovo vescovo di Lucca monsignor Paolo Giulietti, nato a Perugia nel 1964: "Sono un pellegrino, faccio parte di una confraternita di pellegrini e scrivo di pellegrinaggio"

venerdì, 14 giugno 2019, 16:43

Gli ospedali di Lucca, Barga e Castelnuovo di Garfagnana hanno superato oggi "quota 100" donazioni, fra effettuate e differite, per la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

giovedì, 13 giugno 2019, 14:33

Oggi, nella sede del Pronto Soccorso di Castelnuovo Garfagnana, il presidente dei Lions Club Garfagnana Carlo Puccini ha ufficialmente consegnato alla responsabile della struttura, Piera Banti, un nuovo strumento acquisito grazie alle attività del Club: una lampada scialitica di ultima generazione

mercoledì, 12 giugno 2019, 18:24

Confermata, in seno al consiglio comunale di Castelnuovo di Garfagnana, la figura del presidente del consiglio comunale e conferma per il consigliere di maggioranza Francolino Bondi alla carica. Un voto unanime che soddisfa ampiamente Bondi, alla terza elezione come consigliere

mercoledì, 12 giugno 2019, 13:06

Saranno Alessandro Paci, Kagliostro e Benedetta Rossi i grandi protagonisti della Notte Bianca di Castelnuovo in programma venerdi’ 14 giugno. Il trio comico, protagonista su Rtv38 con la trasmissione “Attenti al tubo”, presenterà il suo spettacolo live dal palco di piazza Umberto dalle 22,30

martedì, 11 giugno 2019, 09:49

La capogruppo di minoranza del comune di Castelnuovo, Silvia Bianchini, interviene dopo il consiglio comunale di insediamento di ieri per ribadire lo spirito con cui l'opposizione affronterà i prossimi cinque anni di mandato e per sottolineare quali saranno le priorità da affrontare per il bene dei cittadini castelnuovesi