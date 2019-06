Castelnuovo



Torna la rassegna “Il Serchio delle Muse”: 17 appuntamenti con la grande musica in tutta la Valle

venerdì, 21 giugno 2019, 16:38

di simone pierotti

Torna l’appuntamento con il calendario musicale della rassegna “Il Serchio delle Muse”, organizzato dall’omonima associazione. 17 appuntamenti con la lirica che interesseranno 13 comuni della Valle del Serchio, in una serie di location che uniscono la bellezza paesaggistica al fascino della storia. Il direttore artistico M. Luigi Roni ha presentato il calendario nel corso di una conferenza stampa tenutasi presso il palazzo comunale di Castelnuovo. A fare gli onori di casa il consigliere delegato alla cultura Niccolò Roni: “Sono orgoglioso di presentare un evento culturale di tale portata che toccherà i luoghi più suggestivi della nostra Valle, con il finale nel nostro splendido Teatro Alfieri”.

Anima della rassegna, come sempre, il Maestro Luigi Roni: “La rassegna, in realtà, ha già avuto due date invernali, coinvolgendo anche le scuole. L’esordio estivo avverrà all’Eremo di Calomini, in una delle location più suggestive della Garfagnana. Gli appuntamenti spazieranno dalla lirica all’operetta, dalla musica popolare all’opera. Ci saranno grandi artisti di fama internazionale come il tenore Diego Cavazzin. Una serata a me cara è quella al Rifugio Rossi sulla Pania della Croce in uno scenario da favola. Avremo tre serate dedicate alla grande musica napoletana a Castiglione, Borgo a Mozzano e Camporgiano. In particolare mi è caro l’appuntamento presso il Convento di San Francesco, ringrazio per la disponibilità Gabriele Brunini. A Villa Collemandina avremo il concerto del Coro Voci del Serchio diretto dal M. Ugo Menconi, insieme al fisarmonicista Fabrizio Gronchi”.

Grande chiusura al Teatro Alfieri con una sorta di raduno di tutti coloro, o meglio buona parte di loro, che hanno preso parte alla rassegna. Un ringraziamento sentito è andato ai vari collaboratori e ai main sponsor, a partire dalla Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.