Toscana Energia, sostituzione contatori gas a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 31 maggio 2019, 18:55

Provincia e comune hanno trovato finalmente un accordo per riaprire la Fortezza di Mont'Alfonso nei week-end, grazie ad un presidio fisso degli autieri, garantendo così a tutti i visitatori di accedere al sito in vista della stagione estiva alle porte

giovedì, 30 maggio 2019, 18:56

E' stato inaugurato oggi, alle 18, l'albergo, ristorante e pizzeria "Antica Lanterna" nella storica sede di via Nicola Fabrizi, proprio a due passi dal centro storico di Castelnuovo

mercoledì, 29 maggio 2019, 20:50

Il servizio sulle problematiche relative alle barriere architettoniche del nuovo centro socio-sanitario di Castelnuovo di Garfagnana è andato in onda stasera, in prima serata, su canale 5 grazie ad un servizio di Chiara Squaglia per la trasmissione Striscia La Notizia

martedì, 28 maggio 2019, 19:43

E' stato emanato l’avviso per la selezione di un giovane da impiegare nel progetto di servizio civile regionale presso la Pro Loco di Castelnuovo Garfagnana. Il bando rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

martedì, 28 maggio 2019, 13:04

La Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana in collaborazione con la “Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici” FEISCT organizza per mercoledì 29 maggio a Castelnuovo di Garfagnana un incontro sul Marketing territoriale per il Turismo Esperienziale e dell’Ospitalità

lunedì, 27 maggio 2019, 17:28

Andrea Tagliasacchi viene riconfermato sindaco del capoluogo garfagnino. Il primo cittadino uscente conquista 2.309 voti (63,40 %) contro i 1.333 (36,60 %) della candidata opposta Silvia Bianchini ("Verso Scelte Nuove")