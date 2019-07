A Castelnuovo il “18° Portfolio dell’Ariosto - Premio Fosco Maraini”

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 25 luglio 2019, 10:06

Nuovo appuntamento con La Bella Estate, terza edizione della rassegna a cura di Alba Donati, a Castelnuovo Garfagnana, nella ex pista di pattinaggio. Domani venerdì 26 luglio ore 20.45 (ingresso gratuito) Marco Malvaldi sarà in conversazione con Geraldina Fiechter per parlare del suo nuovo romanzo "Vento in scatola" (Sellerio)

mercoledì, 24 luglio 2019, 18:26

Un grosso camion carico di cemento, proveniente dalla Fassa Bortolo, si è intraversato oggi pomeriggio alle 15, all'incrocio con via per Monteperpoli, bloccando completamente il traffico ed abbattendo ringhiera, palo della luce e sfiato del gas

martedì, 23 luglio 2019, 14:02

A Castelnuovo di Garfagnana, a seguito dell’ispezione di un “pub” del centro, è stato segnalato alla competente autorità sanitaria ed amministrativa il legale rappresentante, per avere tenuto il locale di somministrazione alimenti in condizioni igienico-sanitarie e strutturali non idonee

lunedì, 22 luglio 2019, 12:03

Giovedì carico di attesa e magia a Castelnuovo per la quarta serata di Shopping by night. L’apertura serale dei negozi, infatti, sarà accompagnata dal musical Aladin messo in scena dalla Dance Academy di Silvia Deiana

lunedì, 22 luglio 2019, 10:37

Alla "Bella Estate", venerdì 26 luglio alle 20.45, è la volta di Marco Malvaldi che, all'ex pista di pattinaggio, presenterà "Vento in Scatola" (Sellerio) in conversazione con Geraldina Fiechter

sabato, 20 luglio 2019, 16:46

Il "Comitato per l'attuazione della Costituzione - Valle del Serchio" ha svolto incontri sull'attualità della Costituzione Italiana con alunni delle scuole superiori (le quinte) di Castelnuovo Garfagnana e Barga e con alcune scuole medie della Media Valle