Castelnuovo



A Castelnuovo parte il "Progetto Parkinson"

sabato, 13 luglio 2019, 11:24

La polisportiva Vis Movendi, in collaborazione con diversi professionisti che svolgono la loro attività presso il Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Garfagnana, ha avviato il "Progetto Parkinson" rivolto ai pazienti affetti da tale patologia, ai loro familiari e a persone con problematiche e sintomatologia simili al Parkinson.



Dopo diversi mesi di programmazione e a seguito dell'open day svoltosi l'undici maggio i professionisti protagonisti del Progetto Parkinson invitano i pazienti e familiari ad una seduta gratuita di prova finalizzata a conoscere nel dettaglio il tipo di attività proposta che prenderà il via definitivo a settembre. Le sedute prova cominceranno martedì 16 luglio dalle 9,30 alle 10,30 con l'AFA alta disabilità guidate dai Fisioterapisti dello Studio Associato Valmaira, a seguire dalle 11 alle 12 sarà di scena la Logopedia con la dottoressa Daniela Lazzarini. La seduta di prova gratuita successiva sarà con la dottoressa Elisa Dini (neurologa) venerdì 19 luglio alle 14 che farà una chiaccherata con il gruppo presente, il 26 luglio invece sarà la volta della seduta con la psicologa, dottoressa Margherita Rebecchi, che, dalle 15 alle 16, darà supporto psicologico non solo ai pazienti ma anche ai familiari degli stessi.



Sempre il 26, ma dalle 16,30 alle 17,30, i pazienti potranno sperimentare il ballo di gruppo grazie agli istruttori di Armonia del Movimento e le sedute di gruppo in prova gratuita termineranno il 1 agosto alle 11,00 con l'incontro con la dottoressa Francesca Fontanelli che saprà consigliare i presenti su quale sia il regime alimentare da tenere per gestire al meglio la malattia.



Tutti gli interessati potranno intervenire previa prenotazione all'indirizzo mail polisportivavismovendi@gmail.com o al numero telefonico 0583 644546 di Fisioterapia Valmaira. Le sedute gratuite si svolgeranno presso il Centro medico Ippocrate.