Castelnuovo



A Castelnuovo una fiaccolata in onore dei caduti per la patria

martedì, 2 luglio 2019, 08:55

Come tutti gli anni, le associazioni d'Arma della Garfagnana e il Nucleo Paracadutisti Garfagnana organizzano per la sera di sabato 13 luglio una fiaccolata in onore di tutti i caduti per la patria.



La fiaccolata si svolgerà a Castelnuovo di Garfagnana, sul percorso Colle - Sacrario della Croce di Stazzana, con appuntamento per i partecipanti alle 20 di sabato al bivio per il cimitero di Colle, dove riposa il cappellano militare paracadutista don Egisto Folegnani.



La fiaccolata è dedicata al ricordo di tutti i caduti per la patria e in particolar modo quest'anno si vuole celebrare il primo anniversario della scomparsa per causa di servizio del Sergente Maggiore Paracadutista Michele Sabia, veterano delle missioni in Bosnia, Albania, Kosovo, Libano e Afghanistan.



Al termine della fiaccolata, saranno resi gli onori ai caduti con un breve momento di riflessione e di preghiera.



Le associazioni d'Arma e la popolazione sono invitati a intervenire.