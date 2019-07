Attivo il secondo gruppo frigo al Santa Croce: la situazione torna alla normalità

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:40

Rispettando le previsioni dell’Asl, questa mattina l’impianto di condizionamento dell’aria dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana ha ripreso a funzionare. Il commento dell'assessore alla sanità Patricia Tolaini

mercoledì, 3 luglio 2019, 12:36

Su sollecitazione di diversi associati, l’associazione Compriamo a Castelnuovo promuove questa nuova apertura serale che accompagna l’inizio dei saldi in programma sabato in tutta la Regione. Sarà dunque un bis dopo l’apertura del giovedì, uno Shopping by night alla seconda

martedì, 2 luglio 2019, 15:16

Era in vacanza con la sua famiglia all'Isola d'Elba quando, di rientro al molo con il suo gommone, è stato informato di una donna in gravi condizioni che necessitava di un urgente massaggio cardiaco. Subito si è tuffato in mare per raggiungerla, ma il suo provvidenziale intervento iniziale, alla fine,...

martedì, 2 luglio 2019, 11:41

La grande musica da camera anima l’estate della Valle del Serchio con l’International Academy of Music Festival e porta a Castelnuovo di Garfagnana i grandi interpreti del panorama internazionale, ad esibirsi con le giovani stelle

martedì, 2 luglio 2019, 08:55

Come tutti gli anni, le associazioni d'Arma della Garfagnana e il Nucleo Paracadutisti Garfagnana organizzano per la sera di sabato 13 luglio una fiaccolata in onore di tutti i caduti per la patria

lunedì, 1 luglio 2019, 18:36

Il gruppo di opposizione del comune di Castelnuovo interviene dopo il guasto verificatosi in questi giorni ad uno dei due gruppi frigo a servizio dell’ospedale “Santa Croce” del capoluogo