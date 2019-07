Castelnuovo



Camion sbaglia bivio e si intraversa all'incrocio: danni e traffico in tilt

mercoledì, 24 luglio 2019, 18:26

di andrea cosimini

Era partito dalla Fassa Bortolo, carico di cemento, e stava attraversando via N.Fabrizi quando, superato il semaforo, si è trovato di fronte a un bivio: Lucca, freccetta a destra. Così ha svoltato. Solo dopo aver intrapreso la curva però si è accorto che il camion, in quel punto, non sarebbe passato. Così si è intraversato, non solo danneggiando la parte bassa del mezzo, ma abbattendo anche un palo della luce, uno sfiato del gas e parte della ringhiera.



L'episodio è accaduto oggi pomeriggio, intorno alle 15, a Castelnuovo. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il conducente abbia interpretato male le indicazioni che gli erano state fornite, dovendo sì girare a destra all'incrocio, ma non quello subito dopo il semaforo (per via di Monteperpoli), bensì quello successivo, all'innesto con via Roma. Risultato: traffico completamente bloccato nei due sensi di marcia.



Sul posto si sono recati, inizialmente, solo gli agenti della polizia municipale che hanno cercato di gestire il flusso. Le auto in coda sono state fatte girare, mentre due grossi camion, impossibilitati a voltarsi, hanno dovuto spegnere i motori ed aspettare la rimozione del mezzo incastrato.



Solo in un successivo momento si sono diretti sul posto anche la protezione civile, l'ufficio tecnico del comune, la provincia, i carabinieri e le squadre dei vigili del fuoco. I militari dell'Arma hanno dato una mano a deviare il traffico nelle tre direzioni (su via Roma, via Fabrizi e via per Monteperpoli), la protezione civile e l'ufficio tecnico del comune invece si sono preoccupati di allertare i vigili e una gru proveniente da Lucca per provvedere, il prima possibile, alle operazioni di sgombero della carreggiata. Le operazioni si sono protratte ben oltre le 19. L'idea è stata quella di alzare il retro del camion, tramite la gru, e farlo scorrere a retromarcia fino a via Roma, per poi, da lì, proseguire la marcia in direzione Lucca sulla sr445 regionale.



Notevoli i disagi al traffico, proveniente da Lucca, quasi tutto deviato in piazza Umberto I e lungo la strettissima via Garibaldi.