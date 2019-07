Castelnuovo



Cittadella dello Sport, ottenuto nuovo finanziamento

venerdì, 12 luglio 2019, 17:03

500 mila euro (il massimo ottenibile) per il progetto della cittadella dello sport che prevede un investimento complessivo di 1 milione e 95 mila euro. Il finanziamento proviene dal bando “Sport e periferie 2018” della presidenza del consiglio dei ministri.



Il progetto prevede numerosi interventi in tutta l’area degli impianti sportivi: il rifacimento della pista di atletica presso lo Stadio Nardini, l’aggiunta della quarta corsia alla piscina coperta, la riqualificazione del Palazzetto dello Sport con il rinnovamento degli spogliatoi, della pavimentazione e la messa a norma dell’impianto elettrico, lo spostamento del campo sintetico di Parco Dronero presso il Parco Danilo Boschi e la conseguente riqualificazione del parco stesso.



Lo spostamento del campo sintetico consentirà l’ampliamento del parcheggio nella zona tra il campo comunale “vecchio” ed il parco Dronero con una previsione di circa 35/40 posti auto in più rispetto ai 30 presenti attualmente.