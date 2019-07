Castelnuovo



Consiglio, minoranza inflessibile: "Centro sanitario inadeguato". Tagliasacchi: "Apriamo dialogo"

lunedì, 15 luglio 2019, 23:13

di andrea cosimini

Non un passo indietro. Nonostante gli impegni presi dall'Asl sull'ampliamento dell'ascensore e nonostante la disponibilità dell'amministrazione comunale ad aprire un dialogo serio sul tema del miglioramento dei servizi della struttura, la minoranza del comune di Castelnuovo si conferma inflessibile: l'attuale sede del centro socio-sanitario in via Pio La Torre è inadeguata e, per questo, necessita si essere trasferita in una struttura più adatta senza impegnare nuove risorse in interventi di adeguamento.



Questa, in sostanza, la posizione emersa durante l'ultimo consiglio comunale che ha visto, tra gli altri punti, la relazione dell'Asl sull'aggiornamento dello stato dell'arte e della funzionalità del centro ricoprire un ruolo focale nel dibattito.



A prendere la parola è stata in particolar modo la consigliera di opposizione Maristella Radicchi che, in un sentito ed appassionato intervento, ha elencato tutte le carenze che l'attuale struttura presenta rispetto ai requisiti che erano inizialmente previsti dal bando: "Manca il piano antisdrucciolevole sulla pedana dei gradini delle scale - dichiara la consigliera - e non ci sono ravvisati provvedimenti perché un vedente o non-vedente possa agevolmente percepire la presenza della scala stessa per una fruizione in sicurezza. Si ricorda che il decreto ministeriale prevede che ogni struttura destinata a finalità sociali debba garantire il requisito di accessibilità completa e immediata fruizione dello spazio. Qui mancano una stanza relax e il raccordo smussato tra pavimento e parete. Sono presenti infissi vecchi, senza vetratura di sicurezza, come invece richiesto dal bando. Inoltre non è presente una segnaletica interna per l'indicazione delle varie attività e dei servizi presenti e una adeguata segnaletica di sicurezza. Si tiene a segnalare, quindi, la presenza di elementi in ghisa per il riscaldamento che, per la loro conformazione, sono potenzialmente pericolosi, soprattutto in presenza di persone con disturbo dello spettro autistico. Infine, nel locale adibito alla riabilitazione, si nota la mancanza di uno spazio per poter usufruire di attrezzature come, per fare un esempio, le parallele modulari".



Radicchi ha quindi puntato il dito contro l'amministrazione perché, a suo avviso, avrebbe deficitato di un controllo sul rispetto dei requisiti richiesti: "Un'amministrazione seria dovrebbe saper valutare tutte queste problematiche. Perché è stata data la possibilità di aprire un centro come questo non ancora terminato e con evidenti falle? Perché è stata prestata così poca attenzione alle persone fragili? Perché non è stato fatto un tavolo prima per aiutarli? L'attuale sede del centro è inadatta e priva di alcuni strumenti. Bisogna quindi trovare una soluzione per uscire da quel posto senza spendere altri soldi. Non è infatti un luogo adatto per la riabilitazione dei bambini e dei ragazzi".



Alle questioni sollevate dalla consigliera hanno provato quindi a rispondere i membri della giunta che hanno difeso il proprio operato, ricordando i motivi politici che hanno spinto la maggioranza ad accelerare l'iter di spostamento del vecchio centro in via Puccini a quello attuale. "Fin dall'inizio del mio precedente mandato - ha tenuto a sottolineare Patricia Tolaini, assessore alla sanità - mi sono occupata della questione. Le condizioni del vecchio centro erano pessime e così mi sono preoccupata, negli scorsi cinque anni, di risolvere il problema. La mia paura era che gli ospiti della struttura, vista la condizione di forte disagio, se ne sarebbero prima o poi andati via. Così mi sono data da fare per trovare posti alternativi validi, senza però riuscire a trovare niente. Alla fine l'Asl ha pubblicato una manifestazione di interesse, alla quale hanno partecipato solo due ditte. La sede individuata è stata quindi quella attuale. Vorrei però rassicurare la minoranza che le spese di adeguamento (vedi l'ascensore) saranno a carico della proprietà, e non della comunità, così come dichiarato dall'azienda".



A difendere la posizione della sua squadra è sceso in campo anche il primo cittadino del capoluogo, Andrea Tagliasacchi, che ha teso la mano al dialogo ed al confronto con l'opposizione sul tema del miglioramento dei servizi: "Mi auguro che si provveda al più presto - ha detto il sindaco - alla costituzione di una commissione di lavoro per approfondire la questione. Sicuramente c'è stato un limite da parte dell'azienda in tutta questa vicenda perché doveva avviare prima un percorso di ascolto. Dal punto di vista politico, però, ribadisco che c'era bisogno di trovare una soluzione rapida e alternativa all'ospedalizzazione dei pazienti vista la situazione emergenziale in cui versava il vecchio centro in via Puccini. Ora dobbiamo vigilare perché l'Asl mantenga gli impegni presi e aprire un confronto serio perché ci sia un cambio di passo su questi temi".



D'accordo, su questo punto, anche il capogruppo di maggioranza Niccolò Roni che ha ribadito l'importanza del dialogo tra le due forze in consiglio: "Siamo tutti a tutela dei cittadini - ha spiegato - per cui dobbiamo alimentare questo spirito collaborativo. La maggioranza si è mossa bene all'interno delle proprie competenze. Ora dobbiamo valutare, tutti assieme, le risposte che ci ha dato l'Asl".



Un auspicio, quello del dialogo tra le parti, accolto con favore anche dalla capogruppo di minoranza Silvia Bianchini che però, più disincantata, ha anche sottolineato come, sul tema, non sempre l'apertura promessa dalla maggioranza si sia rivelata concreta nei fatti: "E' dal 2015 che, con la passata minoranza, abbiamo sollevato la questione - ha concluso - presentando numerose sollecitazioni. In questo senso però abbiamo sentito un po' la mancanza di risposte da parte della giunta che sembrava più impegnata ad avallare le decisioni dell'azienda piuttosto che a dialogare con l'opposizione. Mi auguro davvero che questa volta il dialogo che sia reale e non solo a parole".