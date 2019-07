Castelnuovo



"Garfagnana Fotografia" al via: ospite d’onore Shobha

giovedì, 18 luglio 2019, 15:58

Nel pomeriggio di sabato 20 luglio a Castelnuovo di Garfagnana apriranno al pubblico le 11 mostre fotografiche che costituiscono l’asse portante di "Garfagnana Fotografia", festival organizzato dal Circolo Fotocine Garfagnana con mostre, eventi, premiazioni, lettura di portfolio, workshop, fino al 4 agosto.



Ospite d’onore del festival 2019 è Shobha, fotografa palermitana di fama internazionale vincitrice di numerosi premi fra cui spicca una doppia affermazione al “World Press Photo”. Figlia della grande Letizia Battaglia, da anni la sua vita e la sua attività si dividono fra Italia e India, ed è proprio in India che dal 2007 dirige un centro per la fotografia, il “Mother India School”, da Lei stessa fondato, le cui attività sono prevalentemente rivolte all’universo femminile e danno voce, attraverso storie, a donne coraggiose che si battono per un reale cambiamento. Shobha sarà premiata con la fibula d’oro del premio “Rodolfo Pucci”, giunto alla ventunesima edizione e presenterà la mostra “Mindfulness” che nasce dal forte desiderio di raccontare il nuovo stato d’animo, con cui il popolo del Nepal sta affrontando con grande dignità la realtà dopo il terremoto del 2015.



Saranno ben 11 le mostre fotografiche presentate nella Sala “Suffredini” e presso la Sala parrocchiale “Maffei”. Elena Indoitu, moldava ormai italiana, presenta un lavoro che nasce dal forte desiderio di non dimenticare il Paese di origine, di conservare e proteggere i ricordi bellissimi dell'infanzia. Simone Pollastrini fotografo della valle del Serchio che ha saputo ritagliarsi un proprio spazio nella fotografia italiana, presenta le sue bellissime immagini all’infrarosso di cui è maestro. Lorenzo Zoppolato, giovane autore emergente della fotografia italiana presenta il suo lavoro vincitore del Portfolio dell’Ariosto 2018 e poi di Portfolio Italia. Francesco Antonio Caratù di Roma, il lavoro sul Polesine vincitore del Premio Fosco Maraini per il reportage 2018. Andrea Angelini col suo cammino portoghese diventato nel frattempo anche un libro. Antonella Abate sulle orme intime di un’amica scomparsa. Federico Bevilacqua con un lavoro sul Palio di Siena. I grandi spazi sono invece protagonisti delle foto di Alice Petocchi e Simone Letari, alle prese con gli spazi e i silenzi di Lanzarote.



Sei autori del Circolo Fotocine Garfagnana presentano una mostra sul colore locale nata a seguito di un workshop con Ikonemi. Il 18° Portfolio dell’Ariosto sesta tappa di Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2019 si svolgerà nei giorni 3 e 4 agosto assegnando anche il premio “Fosco Maraini per il reportage” realizzato in collaborazione con la famiglia. I lettori saranno importanti personaggi del mondo fotografico: Shobha, Orietta Bay, Daniele Cinciripini, Luigi Erba, Roberto Evangelisti, Enrico Genovesi, Fulvio Merlak, Umberto Verdoliva. Sarà riproposta anche la modalità Face-to-face, lettura pubblica di portfolio in Piazzetta Ariosto al Sabato pomeriggio e Domenica mattina.



Per iscriversi la scheda è disponibile su www.fotocinegarfagnana.it . Nell’ambito del festival Venerdì 2 agosto serata con audiovisivi internazionali presentati in Sala Suffredini da Lorenzo De Francesco Direttore del Servizio Audiovisivi della FIAP.



Sabato 3 agosto serata con la consegna del premio Rodolfo Pucci e della intervista a Shobha a cura di Fulvio Merlak. Domenica 4 agosto alle 16 presentazione del libro “Sedimento” di Samuele Bianchi, Simone Letari, Simona Lunatici a cura di Antonella Monzoni e alle ore 18 Incontro con Simone Pollastrini sulla fotografia all’infrarosso. Sabato 27 e domenica 28 luglio si svolgerà un workshop sulla street photography con Umberto Verdoliva e giovedì 1 e venerdì 2 agosto un workshop con Shobha su Fotografia e meditazione, nello splendido scenario dell’agriturismo Ai Frati di Pieve Fosciana.



Per i WS ci sono ancora posti disponibili. Tutti i contenuti del Festival sul sito del Circolo Fotocine Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@fotocinegarfagnana.it