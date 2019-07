Castelnuovo



“Giovedì Pollo” e mercatino per la terza serata di Shopping by Night

lunedì, 15 luglio 2019, 13:07

Sarà la cena di beneficenza dell’associazione ComeTe ad animare la terza apertura serale dei negozi nei giovedì di luglio. Con “Giovedì pollo” in piazza Umberto, saranno centinaia gli avventori che si tufferanno poi nello Shopping by night organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca. Ci sarà anche il mercatino artigianale così come lo spazio giovani in piazzetta Duomo. Un’altra tappa di avvicinamento verso il clou dell’estate, verso la 36esima edizione della Settimana del Commercio che scatterà l’8 agosto. Sono ancora due i giovedì in programma prima del grande evento: il 25 luglio sarà protagonista Aladin, il musical della scuola Dance Academy di Silvia Deiana. Il 1° agosto Maurizio Maggiani sarà ospite de La Bella Estate, la rassegna culturale organizzata dall’amministrazione comunale, alla ex pista di pattinaggio. Poi dall’8 agosto il via a 11 sere consecutive con molteplici eventi e con tanto di tre giorni finali in più dal 22 al 24 agosto. Il programma, con ospiti a sorpresa, sarà svelato prossimamente.