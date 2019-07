Castelnuovo



Iam Festival, concerto dei docenti dei grandi conservatori

martedì, 2 luglio 2019, 11:41

La grande musica da camera anima l’estate della Valle del Serchio con l’International Academy of Music Festival e porta a Castelnuovo di Garfagnana i grandi interpreti del panorama internazionale, ad esibirsi con le giovani stelle.



Martedì 2 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini, due momenti musicali a ingresso libero: alle 16, Felix Gazzaev al violino e Dinara Abdurasulova al pianoforte con musiche di Brahms, Paganini, Ravel, Sarasate e Ysaye. Mentre alle 17,30, appuntamento con “Spazio Giovani“ e i momenti musicali che permettono alle giovani stelle di esibirsi e dare il meglio di sé. Protagonisti due virtuosi solisti del piano: Shini Zheng e Beyza Yazgan.



Alle 21,15 a Castelnuovo di Garfagnana, nella Chiesa dei Cappuccini protagonista ancora la musica da camera con il concerto dei grandi artisti internazionali che danno vita al primo concerto dei docenti del festival. Sul palco nomi come: Linda Veleckis Nussbaum violinista, si è esibita come in numerosi paesi d’Europa e negli USA, ospite di prestigiose orchestre e Gena Raps al piano, docente in due dei più prestigiosi conservatori d’America, il Mannes College e la leggendaria Juilliard School, che si esibiranno su musica di Debussy e Ravel con Piece en forme de Habanera. Il duo pianistico Rossella Piegaia e Riccardo Pieri vede i due interpreti impegnati con l’opera 39 di Brahms. Phillip Kawin, pianista Steinway, docente richiestissimo in numerosi festival di prestigio e giurato in importanti concorsi internazionali, sarà impegnato con la Sonata n.7 di Prokofiev, mentre il Trio Martinu per flauto, violoncello e piano con i virtuosi Handgeorg Schmeiser, primo flauto della Volksoper di Vienna, che suona un flauto interamente realizzato per lui in oro 24 carati, donatogli dalla casa giapponese Hamamatsu; Andrea Nannoni solista con alcune delle più grandi orchestre italiane e Albert Lotto, scelto dalla Juilliard School come ‘ambasciatore’ culturale in Asia e Sudamerica.

Biglietti: intero euro 10, ridotto euro 7.



Mercoledì 3 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini, alle 17,30 ancora una giornata di grande musica con i concerti dedicati alle giovani stelle della musica classica con le esibizioni di due virtuosi del piano: Xuting Zhao e Mijeong Kim a ingresso libero.

Alle 21,15 il Galà degli Studenti con le esibizioni dei migliori giovani artisti. Ingresso libero.



Giovedì 4 luglio, alle 17,30 a Castelnuovo di Garfagnana, nella Sala Suffredini l’esibizione del San Diego Youth Cello Quartet.

Alle 21,15, a Castelnuovo di Garfagnana, alla Chiesa dei Cappuccini, il concerto dei docenti con alcuni dei più grandi nomi della classica internazionale. Si esibiranno: il tenore Nils Neubert, il quale vanta, nonostante la giovane età, esibizioni in alcune tra le più prestigiose sale da concerto d’America; Yuri Kim, pianista coreana, si è esibita in tutto il mondo; la violinista Irina Tseitlin, solista con la Los Angeles Philarmonic e i Solisti di Mosca; la pianista Dinara Abdurasulova, e il pianista Efrem Briskin, uno dei fondatori della International Academy of Music, direttore artistico del Summit Music Festival di New York e del Festival IAM di Castelnuovo di Garfagnana. Biglietti: intero euro 10, ridotto euro 7.



Venerdì 5 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, alla Sala Suffredini, alle 21,15 la prova finale del Concorso dei migliori allievi del festival con le esibizioni delle promesse della musica da Camera che da tutto il mondo si sono incontrate a Castelnuovo per l'International Academy Music Festival. Ingresso gratuito.



Sabato 6 luglio a Castelnuovo di Garfagnana, Sala Suffredini ancora una grande vetrina per la musica alle 16,30 con la giovane pianista Magdalina Mishinа con musiche Schumann, Liszt; alle 17,30 Kyrian Friedenberg, al piano, con musiche di Debussy e Rachmaninoff. Ingresso gratuito.

Alle 21,15, a Pieve Fosciana, alla Chiesa di San Giovanni Battista un appuntamento imperdibile con il concerto di musica da camera dei grandi maestri con il violoncellista Eugene Briskin, il pianista Albert Lotto, il violinista Jacob Gilman, il violoncellista Benjamin Capps, il pianista Efrem Briskin, il violinista Nicholas Pappone e il violoncellista Ruslan Biryukov. Tutti nomi noti sulla scena musicale internazionale. Biglietti: intero euro 10, ridotto euro 7.



Domenica 7 luglio, al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana alle 21,15 il Concerto finale dei migliori gruppi di studenti. Occasione unica di apprezzare le migliori promesse della grande musica internazionale. Ingresso gratuito.



Il Festival è sostenuto dalle massime istituzioni del territorio come: Comune di Castelnuovo Garfagnana, Unione dei Comuni, Regione Toscana, Provincia di Lucca e i Comuni di: Fosciandora, Camporgiano, Careggine, Gallicano, Fabbriche di Vergemoli, Pieve Fosciana, a cui si aggiunge Borgo a Mozzano. Fondamentale il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, del Banco di Credito Cooperativo di Versilia Lunigiana e Garfagnana e di Banca Mediolanum; a fianco del festival anche le aziende Guidi Gino e Idrotherm, nonché la ProLoco di Castelnuovo di Garfagnana.



