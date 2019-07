Castelnuovo



Importanti workshop a Garfagnana Fotografia 2019

domenica, 7 luglio 2019, 15:30

A Castelnuovo di Garfagnana è in piena preparazione l‘edizione 2019 di Garfagnana fotografia, festival fotografico con mostre, eventi, premiazioni, lettura di portfolio, workshop, in svolgimento dal 20 Luglio al 4 Agosto con l’organizzazione del Circolo Fotocine Garfagnana. Durante il festival si svolgeranno due importanti workshop di fotografia, limitati a piccoli gruppi e affidati a fotografi di assoluto livello. Rimangono pochi posti, prenotabili scrivendo a info@fotocinegarfagnana.it



Sabato 27 e domenica 28 luglio workshop dedicato alla Street photography a cura di Umberto Verdoliva. Fotografo di origine napoletana, cura laboratori, mostre e letture di portfolio, presentazioni, scrive articoli ed approfondimenti, le sue fotografie sono state pubblicate dalle principali riviste di fotografia italiane. Nel 2013 è fondatore di “Spontanea” collettivo italiano dedicato alla street photography. Un occhio attento e sensibile attirato dalla umanità e dalla poesia del quotidiano, affronta il genere con creatività e costanza, catalogando i suoi lavori spesso in serie o in progetti tematici. Città mentale, Prigioniero della privacy, What is a dream? Behind a glass, Just Like You, sono le serie più rappresentative del suo lavoro fotografico che va visto nella globalità. Tra i principali riconoscimenti conseguiti: finalista al Sony World International Photography 2009; vincitore del premio portfolio città di Fabriano nel 2010; finalista della 10°edizione del premio CIFA 2013 “Crediamo ai tuoi occhi”; finalista al FOFU photo challenge 2011 e 2013; finalista e premio del pubblico al Miami street photography festival 2014; finalista allo StreetFoto San Francisco contest 2016; ancora finalista al Miami street photography festival 2016; finalista al FAPA Fine Art Photography Awards nel 2016 e finalista con il libro “An Ordinary Day” all’Indian Photo festival 2017. Giovedì 1 e Venerdì 2 agosto, nello splendido scenario dell’agriturismo Ai Frati di Pieve Fosciana sarà invece Shobha, fotografa palermitana di fama internazionale, a tenere il workshop Mindfulness Fotografia e meditazione. Shobha ha all’attivo reportage e mostre in tutto il mondo, ha vinto numerosi premi, fra cui spicca una doppia affermazione al “World Press Photo”, l’Hansel Mieth Preis, il Premio Giacomelli in memoria di Osvaldo Buzzi, il Premio CIVITAS simbolo di amicizia tra l’Italia e l’India, il Premio Montessori Cultura della legalità e nel 2019 il Premio Le Gru a Catania ed il Premio Rodolfo Pucci a Castelnuovo Garfagnana. Artista poliedrica e grande viaggiatrice, nel 1981 inizia a fotografare a Palermo per il quotidiano L’Ora insieme alla madre Letizia Battaglia e un gruppo di giovani fotografi. È rappresentata dall’agenzia Contrasto dal 1991. Fotografa e collabora con vari artisti di arte contemporanea italiani e stranieri. Da anni la sua vita e la sua attività si dividono fra Italia e India, ed è proprio in India che dal 2007 dirige un centro per la fotografia, il “Mother India School”, da Lei stessa fondato, le cui attività sono prevalentemente rivolte all’universo femminile e danno voce, attraverso storie, a donne coraggiose che si battono per un reale cambiamento.



A Castelnuovo il 3 e 4 agosto si svolgerà anche Il 18°Portfolio dell’Ariosto, sesta tappa di Portfolio Italia – Gran Premio Fujifilm 2019, che assegnerà anche il premio “Fosco Maraini per il reportage”. I lettori saranno importanti personaggi del mondo fotografico: Shobha, Orietta Bay, Daniele Cinciripini, Luigi Erba, Roberto Evangelisti, Enrico Genovesi, Fulvio Merlak, Umberto Verdoliva. Tutti i contenuti del Festival sono pubblicati sul sito del Circolo Fotocine Garfagnana www.fotocinegarfagnana.it. Per informazioni e iscrizioni scrivere a info@fotocinegarfagnana.it