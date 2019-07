Castelnuovo



Incontri sull'attualità della costituzione italiana nelle scuole

sabato, 20 luglio 2019, 16:46

Il "Comitato per l'attuazione della Costituzione - Valle del Serchio" ha svolto incontri sull'attualità della Costituzione Italiana con alunni delle scuole superiori (le quinte) di Castelnuovo Garfagnana e Barga e con alcune scuole medie della Media Valle.

Hanno incontrato gli studenti delle superiori Nadia Simonini, Italo Galligani, Mario Regoli, Valter Tarabella e per le scuole medie Beppe Rava (ANPI). I membri del Comitato hanno giudicato positivamente l'iniziativa, data l'accoglienza e la partecipazione degli alunni e degli insegnanti intervenuti.



I temi trattati, nonostante il poco tempo a disposizione, sono stati numerosi; ne riassumiamo alcuni: diritto e dignità del lavoro(contro flessibilità e precarietà con richiamo al job act); tutela del lavoro minorile; negatività dell'inserimento del pareggio di bilancio in Costituzione(su pressione della Commissione Europea); la sovranità del popolo(richiamo a Camp Darby); divieto della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (accenno alle false missioni di pace); no al finanziamento delle scuole private; la progressività fiscale (confronto con la flat tax); tutela della salute; la libertà economica d'impresa vincolata dall'interesse collettivo (questione osteggiata dagli ambienti imprenditoriali e dalle forze politiche di loro riferimento); particolare attenzione al divieto di ricostituzione, sotto qualunque forma, del disciolto partito fascista (problema quanto mai attuale); importanza della lotta partigiana e descrizione delle condizioni vigenti sotto il fascismo e durante la guerra (tipo la tessera del pane), aspetti questi ultimi trattati soprattutto con i ragazzi delle scuole medie.

Si prevede la ripresa degli incontri, magari ampliando la platea, per il prossimo anno scolastico, premettendo, possibilmente, confronti con i collegi dei docenti e quanto meno con i coordinatori delle classi interessate, per comprendere meglio le aspettative degli insegnanti e degli studenti e per precisare gli orientamenti del Comitato.