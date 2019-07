Castelnuovo



La magia di Aladin accompagna lo “Shopping by Night”

lunedì, 22 luglio 2019, 12:03

Giovedì carico di attesa e magia a Castelnuovo per la quarta serata di Shopping by night. L’apertura serale dei negozi, infatti, sarà accompagnata dal musical Aladin messo in scena dalla Dance Academy di Silvia Deiana.



L’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca ha scelto uno spettacolo che ha già avuto gran successo nel saggio di chiusura della scuola e che ora lascia il teatro per approdare, dalle 21,30, in piazza Umberto, per chiudere le aperture serali di luglio. Tra recitazione,canto e danza, uno spettacolo a 360° gradi che metterà in mostra le allieve della scuola e i loro insegnanti: ben 80 le persone che si alterneranno sul palco.



Dopo il successo di Hakuna Matata, Silvia Deiana torna dunque a proporre un musical di primissimo livello. Il musical riprende quello americano di Broadway con la storia originale Disney, la recitazione è in italiano mentre molte canzoni sono rimaste nella lingua originale. Per la parte di canto partecipano gli allievi della Scuola Civica di Musica di Castelnuovo con Riccardo Grandini nelle vesti di insegnante ed anche di regista dell’intero spettacolo. Le coreografie sono di Silvia Deiana, mentre gli stessi ragazzi hanno curato le scenografie.