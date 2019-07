La minoranza: "Guasto al Santa Croce, silenzio da parte dell'amministrazione"

Altri articoli in Castelnuovo

lunedì, 1 luglio 2019, 11:53

Un nuovo giorno per le aperture serali estive del Centro Commerciale Naturale di Castelnuovo: il giovedì. A partire dal 4 luglio e per i mesi di luglio ed agosto, le attività commerciali del capoluogo saranno aperte al giovedì sera in una sorta di vero e proprio Shopping by night accompagnato...

sabato, 29 giugno 2019, 13:34

Nella giornata di venerdì 28 giugno si è verificato un guasto ad uno dei due gruppi frigo a servizio dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo. In questo momento, quindi, funziona un solo gruppo per la refrigerazione di tutto l’ospedale con difficoltà legate al grande caldo

sabato, 29 giugno 2019, 08:33

Domenica 30 giugno alle 21,15, a Castelnuovo di Garfagnana, nel prestigioso Teatro Alfieri, con il supporto di Banca Versilia, Lunigiana e Garfagnana si terrà uno degli eventi clue il recital pianistico di Taverna, con musiche di Chopin, Ravel, Debussy e Schumann. Biglietti: intero euro 10, ridotto euro 7

venerdì, 28 giugno 2019, 19:16

Ultimo toccante saluto, in duomo, per il noto commerciante ed insegnante castelnuovese Mario Cittadini, 54 anni, portato via da un infarto che lo ha colto all'improvviso nel primo pomeriggio di mercoledì

venerdì, 28 giugno 2019, 14:14

Un sabato diverso, in compagnia della grande musica classica nel verde della Garfagnana, questa la proposta dell’International Academy of Music Festival, per il 29 giugno con il suo “music tour”

venerdì, 28 giugno 2019, 14:04

"L'uomo e la musica". È questo il titolo della nuova mostra pittorica di Emilio Cavani che sarà inaugurata domani (sabato) alle 17 nei locali della Rocca Ariotesca di via Fulvio Testi