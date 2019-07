Lutto per la scomparsa di Gabriella Vincenti, ex candidata consigliera e dipendente delle poste

Altri articoli in Castelnuovo

giovedì, 25 luglio 2019, 18:29

La Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana ha adottato il 23 luglio il nuovo statuto per ottemperare alla recente normativa del terzo settore. L’assemblea, molto partecipata, ha votato in modo unanime il documento alla presenza del notaio, dottor Giampiero Petteruti

giovedì, 25 luglio 2019, 15:10

Sabato, a partire dalle 17, aprirà al pubblico il nuovissimo “Bar Alessia” lungo la variante, nei pressi del Centro di Protezione Civile, a Piano Pieve. L'attività fa parte di una vera e propria area di servizio che comprende anche un distributore di carburante di imminente apertura

giovedì, 25 luglio 2019, 11:44

Una serata in rosa. Castelunuovo Garfagnana ospita sabato 27 luglio una serata di musica, moda e solidarietà, un grande appuntamento per festeggiare l'estate con spensieratezza in centro storico

giovedì, 25 luglio 2019, 10:30

La FIAF - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, associazione senza fini di lucro che si prefigge lo scopo di divulgare e sostenere la fotografia su tutto il territorio nazionale, annuncia la sesta tappa di “Portfolio Italia – Gran Premio FUJIFILM”, il “18° Portfolio dell’Ariosto – Premio Fosco Maraini”, che si terrà nelle...

giovedì, 25 luglio 2019, 10:06

Nuovo appuntamento con La Bella Estate, terza edizione della rassegna a cura di Alba Donati, a Castelnuovo Garfagnana, nella ex pista di pattinaggio. Domani venerdì 26 luglio ore 20.45 (ingresso gratuito) Marco Malvaldi sarà in conversazione con Geraldina Fiechter per parlare del suo nuovo romanzo "Vento in scatola" (Sellerio)

mercoledì, 24 luglio 2019, 18:26

Un grosso camion carico di cemento, proveniente dalla Fassa Bortolo, si è intraversato oggi pomeriggio alle 15, all'incrocio con via per Monteperpoli, bloccando completamente il traffico ed abbattendo ringhiera, palo della luce e sfiato del gas