Castelnuovo



Maggiani e… magie per il primo giovedì di agosto

lunedì, 29 luglio 2019, 14:43

Continua lo Shopping by night a Castelnuovo con l’apertura serale delle attività al giovedì sera. Dopo le quattro serate di luglio, ecco la prima data di agosto che anticipa l’inizio della Settimana del Commercio 2019 che scatterà giovedì 8 agosto. Per questo giovedì, primo giorno di agosto, l’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio, ha pensato ai bambini con uno spettacolo itinerante del Mago Zazza. Uno show di “street magic” che l’artista proporrà per tutto il centro storico. Altro appuntamento clou della serata alla ex pista di pattinaggio con la rassegna La Bella Estate, organizzata dal comune di Castelnuovo, con ospite d’eccezione Maurizio Maggiani. Infine, non mancherà la musica con il consueto spazio live in piazzetta Duomo.