Castelnuovo



Michela Marzano e l'elogio del meno

venerdì, 19 luglio 2019, 22:22

di andrea cosimini

Forse uno dei nomi più altisonanti che, fino ad ora, hanno calcato il palco della "Bella Estate", il festival curato da Alba Donati: Michela Marzano, filosofa, accademica (insegna filosofia morale all'università di Parigi), politica (ex piddina prima della rottura sulle unioni civili), articolista per Repubblica e apprezzata saggista.



A Castelnuovo, però, si è presentata sotto una nuova veste: quella di romanziera. In realtà il suo esordio nel mondo del romanzo era già avvenuto nel 2011, con l'autobiografico "Volevo essere una farfalla" (edito da Mondadori), ma "Idda", la sua ultima fatica (edita stavolta da Einaudi), può essere considerata a tutti gli effetti la sua prima vera opera romanzesca in cui, alla componente necessariamente autobiografica, ne aggiunge anche una di fantasia.



Il libro tocca i temi filosofici da sempre cari all'autrice, sviscerati più volte nelle sue analisi saggistiche, ma utilizzando questa volta un genere letterario totalmente nuovo che le ha permesso di spingersi oltre la ferrea logica per esplorare i confini dell'irrazionale.

"A un certo punto - ha ammesso la scrittrice - ho sentito che la saggistica mi andava un po' stretta. Quando scrivo un saggio, infatti, parto da "A" e arrivo a "C", sapendo di dover necessariamente passare da "B". Tutto è molto logico. Ma nella vita raramente tutto torna come nei saggi. Così ho voluto ricorrere al romanzo per andare oltre. Nulla di nuovo sotto il sole, in realtà. Da sempre la filosofia si è avvalsa della narrazione perchè aiuta ad andare più a fondo".



"Idda" (ovvero "lei" in dialetto salentino) è prima di tutto un omaggio alle radici della famiglia dell'autrice. "Sono nata a Roma - ha infatti detto Marzano - ma mio padre è salentino. In famiglia, però, il dialetto non si parlava. Quanto c'è di mio vissuto in questa storia? Sicuramente una parte. D'altronde tutti i libri delle scrittrici sono autobiografici. L'autobiografia però è limitante. Nel romanzo volevo affrontare il tema di fondo che può essere riassunto nella domanda: "Chi siamo quando perdiamo pezzi della nostra esistenza?" Così mi sono avvalsa di sei personaggi per raccontare tre diverse storie d'amore".



Un romanzo, dunque, intriso di filosofia. E non poteva essere altrimenti. Il libro parla della storia di Alessandra, una biologa che insegna a Parigi, dove abita con Pierre, e che da anni non va nel Salento, luogo in cui è nata e che ha lasciato dopo un evento drammatico, perché non riesce a fare i conti con le ombre della sua famiglia. Quando Annie, l’anziana madre di Pierre, è ricoverata in una clinica perché sta progressivamente perdendo la memoria, Alessandra è costretta a rimettere tutto in discussione.



"Volevo raccontare cosa significa per un figlio vedere la propria madre perdere pezzi - spiega Marzano -. Raccontare quel momento in cui non sono più i genitori ad occuparsi dei figli, ma i figli dei genitori. Il non riconoscere, ma amare lo stesso. Questo volevo narrare: cosa resta delle persone che si amano anche quando si è perso tutto il resto. Perché l'amore non è soltanto prendere quello che è, ma anche quello che sarà quando verrà meno una parte della persona amata. Pierre, nel romanzo, capisce che la mamma non è più quella di prima, ma alla fine riconosce che è, comunque, sempre la mamma".



La scrittrice, in ultima analisi, ha definito il suo libro un "elogio del meno": "In un mondo dove si richiede la perfezione - ha concluso - lo stare accanto a persone affette da demenza senile, alzheimer od altre patologie neurodegenerative, ci insegna che il non essere perfetti è un dono".