Castelnuovo



Morta famosa attrice all'Elba, soccorritore garfagnino: "Così ho tentato di salvarla"

martedì, 2 luglio 2019, 15:16

di andrea cosimini

Una storia che avremmo voluto raccontare diversamente, se non altro nella sua conclusione, ma che purtroppo lascia con sé solo l'amaro per la perdita di una giovane vita e, forse, un insegnamento che possa essere anche un monito per l'intero sistema emergenziale.



Stiamo parlando della triste vicenda consumatasi venerdì pomeriggio al largo delle coste di Sant'Andrea, nelle acque del più piccolo comune per estensione della Toscana, Marciana Marina, che ha avuto come protagonista una nota attrice tedesca, Lisa Wittich (in arte Martinek), 47 anni, madre di tre figli, colta da un malore fatale dopo un tuffo mentre si trovava in vacanza con il marito, l'attore e regista italo-tedesco Giulio Ricciarelli, all'Isola d'Elba.



Una storia tragica che, per puro caso, ha visto coinvolto nei soccorsi anche un nostro conterraneo, Sauro Bonaldi, soccorritore socio-sanitario dipendente della Misericordia di Castelnuovo e 118, anch'egli in vacanza all'Elba con la sua famiglia.



La sua presenza, e soprattutto la sua intraprendenza, si sono rivelate, in un primo momento, provvidenziali. "Mi trovavo in mare con il gommone e stavo rientrando nel pomeriggio, dopo le 14.30, nel porticciolo - ha raccontato Sauro - Arrivato quasi al molo, per l'aggancio del battello, ho visto che c'era del movimento strano e una ragazza è venuta da me dicendomi che non potevo entrare. Ho chiesto come mai e mi è stato risposto che una donna si era sentita male, ma non c'era al momento nessuno, sul posto, in grado di farle un competente massaggio cardiaco. A quel punto, d'istinto, mi sono letteralmente tuffato in acqua e, a mani nude, mi sono diretto verso la donna".



"Arrivato sul posto - spiega Bonaldi - ho visto che c'era una ragazzina che era riuscita ad applicare il defibrillatore Dae, presente nello stabilimento balneare, e aveva cominciato il massaggio utilizzando le nozioni apprese durante un corso a scuola. Il suo gesto, davvero encomiabile, necessitava però del supporto di un esperto. Così mi sono affiancato a lei e mi sono dedicato soprattutto alla ventilazione sfruttando un ambu, un pallone sensibile, che era presente nel kit del bagno".



Purtroppo la donna era già in condizioni critiche al momento dell'arrivo del soccorritore garfagnino: era incosciente e perdeva sangue, sintomo che, probabilmente, l'edema polmonare era già in atto. "Quando sono arrivato - sottolinea Bonaldi - erano passati già 15 minuti e non so quanto era trascorso per portarla al molo. Subito ho chiesto se fosse stato attivato il 118 e mi è stato risposto di sì, anche se i soccorsi continuavano a non arrivare. A un certo punto sono giunti due volontari, ma senza dottore, che, muniti comunque di strumentazione, mi hanno permesso di compiere una manovra, propriamente medica, per evitare che la donna affogasse per il sangue e l'acqua che la stavano ostruendo. Nel frattempo uno dei due volontari mi ha concretamente aiutato facendo un buon massaggio cardiaco sulla paziente. Il problema è che il tempo passava. E, a un certo punto, ho detto: qui bisogna intubarla. Per farlo, però, era necessario, per forza di cose, un dottore".



Un'attesa interminabile, in momenti così cruciali, come denuncia lo stesso soccorritore castelnuovese: "Pegaso non arrivava e l'ambulanza col dottore idem - incalza Bonaldi -. Solo dopo 51 minuti, cronometrati da un ragazzo sul posto, è giunto l'elisoccorso che, calando il verricello sulla sabbia, ha messo anche noi soccorritori nella scomoda situazione di dover operare con difficoltà per cercare comunque di salvaguardare, prima di tutto, la donna. La paziente è stata quindi intubata e le sono stati somministrati i dovuti farmaci alla presenza del medico. Dopo 10 minuti che era giunto Pegaso, è arrivata anche l'ambulanza con il dottore all'interno. Ma a quel punto era tardi. Una volta caricata sul mezzo, la donna ha dovuto attendere altri sei chilometri per arrivare all'elicottero e, da lì, essere trasferita poi in volo all'ospedale di Grosseto". Qui i medici hanno fatto l'impossibile, purtroppo però non c'è stato niente da fare.



Quello che rimane, quindi, è l'amarezza per non essere riusciti nell'impresa di salvare la vita umana, ma allo stesso tempo la rabbia per come le cose sarebbero potute, forse, andare diversamente se la macchina dei soccorsi si fosse attivata più tempestivamente: "Il Dae aveva scaricato sei volte e, prima dell'arrivo del Pegaso, un minimo di ripresa c'era stata - commenta amareggiato il soccorritore garfagnino -. Per questo, sul momento, mi sono arrabbiato. Se fosse stata intubata prima, non dico che la donna si sarebbe salvata, ma forse le probabilità sarebbero un minimo aumentate. Quello che fa strano però è che, quando sono arrivato io, ovvero un quarto d'ora dopo, non ci fosse stato nessuno, eccetto la coraggiosa ragazzina, in grado di applicare un massaggio cardiaco".



"Spero almeno che questa tragica vicenda - conclude Bonaldi - serva da insegnamento perché la formazione con Blsd, ovvero sapere come si fa una rianimazione, dovrebbe essere necessaria anche per il personale di attività turistiche e non solo per i dipendenti e volontari di associazioni".