Castelnuovo



Paolo Hendel apre la terza edizione de "La Bella Estate"

mercoledì, 3 luglio 2019, 18:34

Venerdì 5 luglio alle 20.45 si aprirà ufficialmente la terza edizione de "La Bella Estate". La rassegna letteraria di rilievo nazionale animerà Castelnuovo grazie ad autori di livello nazionale. Gli incontri si svolgeranno all'ombra della Rocca Ariostesca nella tensostruttura allestita nell'ex pista di pattinaggio.

Paolo Hendel presenterà "La giovinezza è sopravvalutata" (Rizzoli). Un divertente libro su come invecchiare senza andare nel panico. Hendel con l'aiuto di Marco Vicari, autore televisivo e teatrale, e con la supervisione della geriatra Maria Chiara Cavallini, ha sentito l'esigenza di approfondire tutti gli aspetti di questa fase della vita: ne è nato un libro che alterna ricordi, note di saggezza e consigli pratici.



La rassegna prevede poi il 12 luglio Benedetta Tobagi con "Piazza Fontana. Il processo impossibile" (Einaudi) sarà in dialogo con Laura Montanari per il racconto rigoroso e appassionante del grande processo sulla strage di piazza Fontana: una riflessione esemplare sui rapporti tra giustizia e politica; il 19 luglio Michela Marzano con "Idda" (Einaudi) sarà invece in dialogo con Chiara Dino per raccontare questo appassionato romanzo sull'identità, la memoria, la potenza carsica delle relazioni; il 26 luglio con Marco Malvaldi, in conversazione con Geraldina Fiechter per parlare del suo nuovo romanzo "Vento in scatola" (Sellerio), un libro che nasce dall'incontro, durante un corso di scrittura tenuto nel carcere di Pisa, tra lo stesso Malvaldi e Glay Ghammouri, un ex militare tunisino dalla carriera stroncata in patria per motivi politici e oggi detenuto in Italia a causa di un grave delitto.

Gli appuntamenti proseguiranno ad agosto con: Maurizio Maggiani e il suo "L'amore" (Feltrinelli), un grande romanzo che racconta i nostri ultimi settant'anni e riesce a raccontare la grande magia dell'amore (1 agosto); Antonio Padellaro, in conversazione con Piero Ceccatelli e Andrea Tagliasacchi per parlare (9 agosto) del suo "Il gesto di Almirante e Berlinguer" (Paperfest) e il 19 agosto Vittorio Sgarbi con Il Novecento. Da Lucio Fontana a Piero Guccione (La nave di Teseo).

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito con orario 20.45 (a parte quello di Vittorio Sgarbi del 19 agosto che sarà alle ore 18.00).

"La Bella Estate", a cura di Alba Donati, è realizzata con il sostegno di comune di Castelnuovo di Garfagnana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Idrotherm 2000, Fassa Bortolo.