Castelnuovo



Paolo Hendel e l'insostenibile leggerezza della vecchiaia

venerdì, 5 luglio 2019, 22:36

di andrea cosimini

Toscanaccio, ma che, fiorentino puro. Paolo Hendel ha dimostrato sul palco de "La Bella Estate" di essere sì un comico di razza, ma anche un uomo di straordinaria cultura, capace di toccare le corde più profonde dell'animo umano utilizzando l'arma che gli è più propria: l'ironia.



Un'ora che è volata via con una leggerezza incredibile. Supportato dal fido Marco Vicari, autore televisivo e teatrale, il primo ospite della fortunata rassegna curata da Alba Donati ha intrattenuto il numerosissimo pubblico giunto ad ascoltarlo facendolo ridere, riflettere e pensare, senza mai risultare stucchevole o pesante. Anzi. Quella che doveva essere una semplice presentazione di un libro (il suo, "La giovinezza è sopravvalutata", scritto con il contributo scientifico della geriatra Maria Chiara Cavallini), si è trasformata invece in una spettacolare performance di un attore capace di tenere gli spettatori inchiodati alla sedia.



Hendel, 67 anni, ha spiegato, scherzosamente, di aver voluto scrivere questo libro per anticipare così il suo ingresso nella cosiddetta "terza età": "Non ce l'ho con la giovinezza, è un'esperienza che rifarei volentieri - ha detto ironicamente -. Solo che ritengo sia un po' sopravvalutata. Entrare nella terza età significa avere più tempo da dedicare alle cose che abbiamo sempre trascurato. La giovinezza, in fondo, è solo uno stato mentale che si rinnova in ogni età".



L'attore fiorentino, seguendo un canovaccio ben preciso, ha letto alcuni gustosi passaggi del suo libro, toccando vari temi legati al mondo della "vecchiaia", ma si è lasciato andare anche a momenti di improvvisazione pura (come, ad esempio, inginocchiandosi ogni volta allo scoccare delle campane) in cui è emersa tutta la sua capacità comica. Tanti i temi trattati: dal sesso fatto dopo una certa età ("Una gran faticaccia"), alla morbosa ricerca delle proprie malattie su Internet ("Il regno delle bufale"), fino al complicato rapporto con la morte e con la stesura del proprio epitaffio ("L'importante nella vita è scansarsi. Questa, purtroppo, non sono riuscito ad evitarla"). Il tutto condito da un'analisi lucida, precisa e puntuale della situazione attuale del nostro paese dove si registra la maggior percentuale di anziani, dove si legge poco e dove le donne guadagnano ancora il 23 per cento in meno degli uomini.



Toccante il momento in cui il comico ha ricordato i suoi "vecchi", ovvero i maestri, dai quali ha tratto un insegnamento per la vita: su tutti, il compianto regista Mario Monicelli, per il quale Hendel ha recitato nelle pellicole "Speriamo che sia femmina" (1986), "I picari" (1987) e "Cari fottutissimi amici" (1994), e che gli ha insegnato come la vita, in fondo, sia un "balocco" (o, meglio ancora, un depliant); poi il geriatra fiorentino Francesco Maria Antonini, il quale gli ha rivelato l'importanza di arrivare alla vecchiaia nel modo giusto, ovvero mantenendo salde curiosità, ironia e capacità di indignarsi; infine il cantautore Bruno Lauzi che gli ha mostrato come sia possibile pure ridere della propria malattia.



Il successo della serata è stato sottolineato anche dalle parole della curatrice della rassegna, Alba Donati, che ha ribadito come, quello di quest'anno, sia "un programma popolare, vista la notorietà dei nomi in programma, ma anche di alta qualità, data la levatura culturale dei personaggi scelti". E l'esempio di Paolo Hendel è stato calzante. Anche Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo, ha voluto esprimere il proprio orgoglio per la manifestazione rivelando in esclusiva che "il cartellone potrebbe ancora riservare qualche altra sorpresa oltre a quelle in programma". Per gli amanti della cultura, un annuncio davvero succulento.