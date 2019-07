Castelnuovo



"Pink Night" a Castelnuovo: il centro storico si dipinge di rosa

giovedì, 25 luglio 2019, 11:44

Una serata in rosa. Castelunuovo Garfagnana ospita sabato 27 luglio una serata di musica, moda e solidarietà, un grande appuntamento per festeggiare l'estate con spensieratezza in centro storico.

Tema conduttore della serata sarà il rosa. Non solo il grande palco allestito in piazza Umberto I ma anche tutti i bar e gli esercizi commerciali della zona si addobberanno per l'occasione. Tutto in rosa, anche perché durante la serata, tra balli, sfilate e musica, non mancheranno momenti di riflessione con le varie associazioni del territorio che si alterneranno sul palco anche per parlare di condizione femminile, di diritti, di aiuto a chi ne ha bisogno.

Lo spettacolo parte alle 21,30. In passerella sfileranno le ultime collezione mare, moda uomo e donna delle migliori griffe in commercio e dei brand più blasonati grazie alle modelle e ai modelli dell'agenzia versiliese Al.So Eventi di Sonia Paoli, che organizza l'evento con il Patrocinio del Comune di Castelnuovo Garfagnana. Fino alla mezzanotte le sfilate di moda saranno intervallate da momenti di danza e di musica. Sul palco infatti si esibirà anche il cantautore Omar Bresciani che presenta alcuni suoi successi e il suo ultimo singolo.

Alla serata partecipano diverse attività della zona come Hair & Beauty Graziella & Solange, Pizzeria Bar La Barchetta, Parrucchieri Linea Lei di Paroli e Boggi, La Bottega del Gelato, Il Cappellaio Matto. L'ingresso alla serata è libero.