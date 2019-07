Progetto Donna inaugura “La fiera della creatività femminile”

Altri articoli in Castelnuovo

martedì, 16 luglio 2019, 17:44

Sabato 20 e domenica 21 luglio Castelnuovo Garfagnana diventa "capitale" delle attività fluviali grazie all'iniziativa "Garfagnana Acqua e Sport"

martedì, 16 luglio 2019, 09:26

Un lungo week-end all'insegna della musica jazz, grazie agli appuntamenti del calendario MAMIjazz, inserito nell'International Academy of Music Festival, che arrivano fino al 20 luglio con eventi ad ingresso gratuito

lunedì, 15 luglio 2019, 23:13

Non fa un passo indietro la minoranza del comune di Castelnuovo che, in consiglio comunale, si dimostra determinata nel portare in fondo la propria battaglia per lo spostamento del centro socio-sanitario dall'attuale sede, in via Pio La Torre, ad un'altra che sia più accessibile e adeguata alle esigenze di tutti...

lunedì, 15 luglio 2019, 14:32

Torna l’appuntamento con la gastronomia e la solidarietà di “Pizza in Piazza” per Telethon, che si svolgerà a Gragnanella dal 19 al 21 luglio. Tre serate all’insegna della pizza e della musica il cui ricavato sarà devoluto, come nelle precedenti 13 edizioni, alla ricerca

lunedì, 15 luglio 2019, 13:07

Sarà la cena di beneficenza dell’associazione ComeTe ad animare la terza apertura serale dei negozi nei giovedì di luglio. Con “Giovedì pollo” in piazza Umberto, saranno centinaia gli avventori che si tufferanno poi nello Shopping by night organizzato dall’associazione Compriamo a Castelnuovo, centro commerciale naturale di Confcommercio Lucca

sabato, 13 luglio 2019, 11:24

La polisportiva Vis Movendi, in collaborazione con diversi professionisti che svolgono la loro attività presso il Centro Medico Ippocrate di Castelnuovo Garfagnana, ha avviato il "Progetto Parkinson" rivolto ai pazienti affetti da tale patologia, ai loro familiari e a persone con problematiche e sintomatologia simili al Parkinson