Castelnuovo



Riscontrate carenze igienico-sanitarie in un pub: sospesa attività

martedì, 23 luglio 2019, 14:02

Nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”, svolta in sinergia tra l’Arma territoriale ed i reparti speciali, i carabinieri del nucleo antisofisticazione, negli scorsi giorni, hanno effettuato una serie di mirati controlli in tutto il territorio provinciale.



A Castelnuovo di Garfagnana, unitamente ai militari della locale stazione, a seguito dell’ispezione di un “pub” del centro, hanno segnalato alla competente autorità sanitaria ed amministrativa il legale rappresentante, per avere tenuto il locale di somministrazione alimenti in condizioni igienico-sanitarie e strutturali non idonee. Pertanto, il personale dell’azienda USL Toscana nord ovest, ne ha disposto la sospensione dell’attività fino all’eliminazione delle carenze riscontrate.