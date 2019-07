“Shopping by night” raddoppia: notte dei saldi a Castelnuovo

Altri articoli in Castelnuovo

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:40

Rispettando le previsioni dell’Asl, questa mattina l’impianto di condizionamento dell’aria dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana ha ripreso a funzionare. Il commento dell'assessore alla sanità Patricia Tolaini

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:15

Come preannunciato dall’azienda, è stato installato ieri ed è entrato in funzione il secondo gruppo frigo a servizio dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo Garfagnana, riportando alla normalità la situazione del condizionamento dell’aria all’interno della struttura

martedì, 2 luglio 2019, 15:16

Era in vacanza con la sua famiglia all'Isola d'Elba quando, di rientro al molo con il suo gommone, è stato informato di una donna in gravi condizioni che necessitava di un urgente massaggio cardiaco. Subito si è tuffato in mare per raggiungerla, ma il suo provvidenziale intervento iniziale, alla fine,...

martedì, 2 luglio 2019, 11:41

La grande musica da camera anima l’estate della Valle del Serchio con l’International Academy of Music Festival e porta a Castelnuovo di Garfagnana i grandi interpreti del panorama internazionale, ad esibirsi con le giovani stelle

martedì, 2 luglio 2019, 08:55

Come tutti gli anni, le associazioni d'Arma della Garfagnana e il Nucleo Paracadutisti Garfagnana organizzano per la sera di sabato 13 luglio una fiaccolata in onore di tutti i caduti per la patria

lunedì, 1 luglio 2019, 18:36

Il gruppo di opposizione del comune di Castelnuovo interviene dopo il guasto verificatosi in questi giorni ad uno dei due gruppi frigo a servizio dell’ospedale “Santa Croce” del capoluogo