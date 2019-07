Castelnuovo



“Shopping by night”: si parte con giocolieri e mercatino artigianato

lunedì, 1 luglio 2019, 11:53

Un nuovo giorno per le aperture serali estive del Centro Commerciale Naturale di Castelnuovo: il giovedì. A partire dal 4 luglio e per i mesi di luglio ed agosto, le attività commerciali del capoluogo saranno aperte al giovedì sera in una sorta di vero e proprio Shopping by night accompagnato da una serie di eventi organizzati dall’associazione Compriamo a Castelnuovo.



Un passaggio dal venerdì al giovedì fortemente voluto dall’assemblea dei soci con un programma che è stato reso ufficiale nei giorni scorsi. Si parte questo giovedì con la Famiglia Saltimbanchi a cura dell’associazione Teatro Scalzo. La compagnia ligure porterà per le vie di Castelnuovo questa animazione itinerante con giocolieri, clown e vari artisti per tutta la famiglia per questo spettacolo che annovera tra le sue partecipazione anche quella all’Expo di Milano nel 2015.



Prenderà il via anche il mercatino dell’artigianato ai piedi della Rocca Ariostesca, “Artigiani al chiaro di luna”, in programma per tutti i giovedì così come il torneo di pallavolo misto al campo delle “Baccanelle” organizzato da Pieve Volley United. Alla ex pista di pattinaggio, che a luglio sarà animata dal martedì al sabato, giovedì 4 si terrà la prima edizione degli incontri di Garfaludica, per gli appassionati dei giochi da tavolo. La musica sarà protagonista in piazzetta Duomo. E saranno le note di Gianna Nannini protagoniste del secondo giovedì, con il concerto de I Ragazzi di America ed ancora giovedì 18 l’iniziativa “Giovedì Pollo” iniziativa benefica a cura dell’associazione ComeTe e gran finale per i giovedì di luglio con il musical della Dance Academy di Silvia Deiana “Aladin e il genio”.



Gli appuntamenti proseguiranno poi il 1° di agosto in attesa della 36esima edizione della Settimana del Commercio che scatterà giovedì 8 agosto.