"Tanti auguri Sharon": grande festa alla pro loco

Altri articoli in Castelnuovo

venerdì, 5 luglio 2019, 22:36

Partenza col botto per "La Bella Estate": l'attore e comico fiorentino Paolo Hendel, primo ospite della rassegna, ha stregato il numerosissimo pubblico a suon di gag e battute, facendo leva sulla sua vasta cultura letteraria per offrire riflessioni profonde sul tema della giovinezza e della vecchiaia

mercoledì, 3 luglio 2019, 18:34

Venerdì 5 luglio alle 20.45 si aprirà ufficialmente la terza edizione de "La Bella Estate". La rassegna letteraria di rilievo nazionale animerà Castelnuovo grazie ad autori di livello nazionale. Gli incontri si svolgeranno all'ombra della Rocca Ariostesca nella tensostruttura allestita nell'ex pista di pattinaggio

mercoledì, 3 luglio 2019, 14:40

Rispettando le previsioni dell’Asl, questa mattina l’impianto di condizionamento dell’aria dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana ha ripreso a funzionare. Il commento dell'assessore alla sanità Patricia Tolaini

mercoledì, 3 luglio 2019, 13:15

Come preannunciato dall’azienda, è stato installato ieri ed è entrato in funzione il secondo gruppo frigo a servizio dell’ospedale “Santa Croce” di Castelnuovo Garfagnana, riportando alla normalità la situazione del condizionamento dell’aria all’interno della struttura

mercoledì, 3 luglio 2019, 12:36

Su sollecitazione di diversi associati, l’associazione Compriamo a Castelnuovo promuove questa nuova apertura serale che accompagna l’inizio dei saldi in programma sabato in tutta la Regione. Sarà dunque un bis dopo l’apertura del giovedì, uno Shopping by night alla seconda

martedì, 2 luglio 2019, 15:16

Era in vacanza con la sua famiglia all'Isola d'Elba quando, di rientro al molo con il suo gommone, è stato informato di una donna in gravi condizioni che necessitava di un urgente massaggio cardiaco. Subito si è tuffato in mare per raggiungerla, ma il suo provvidenziale intervento iniziale, alla fine,...