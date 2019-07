Castelnuovo



Torna “Pizza in Piazza per Telethon”: tre serate per la beneficenza a Gragnanella

lunedì, 15 luglio 2019, 14:32

di simone pierotti

Torna l’appuntamento con la gastronomia e la solidarietà di “Pizza in Piazza” per Telethon, che si svolgerà a Gragnanella dal 19 al 21 luglio. Tre serate all’insegna della pizza e della musica il cui ricavato sarà devoluto, come nelle precedenti 13 edizioni, alla ricerca. Oltre 40mila euro di fondi raccolti finora grazie all’impegno profuso dai volontari del Circolo Anspi di Graganella e da tanti altri paesani.

A presentare la 14° edizione il presidente del Circolo Orlando Lemmi e l’ideatore, Oliviero Dini, insieme al sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi e all’assessore Chiara Bechelli.

“Pizza in Piazza è nata da un’idea di Olivero – spiega Lemmi – e tutti gli anni vede la grande partecipazione di tutta la comunità di Gragnanella per dare un contributo alla solidarietà. Ringrazio l’amministrazione che ci sostiene e ci ha dato una mano nella promozione con questa conferenza, e ringrazio la comunità di Palleroso che ha collaborato con l’intervento di un gruppo di motociclisti della motomerenda. Ciò significa che la collaborazione a volte è più forte del campanilismo e, insieme, si può fare tanto anche per promuovere il nostro territorio”.

In occasione dell’ultima serata (21 luglio) sarà ospite il coordinatore regionale di Telethon Manlio Germano, insieme all’amministrazione comunale. “Questa conferenza significa che anche noi come comune ci sentiamo partecipi, è un bel segnale, un bell’esempio per tutto il territorio”.

Olivero Dini ha voluto ricordare la figura di Lucia Regoli, una delle promotrici più entusiaste dell’evento.