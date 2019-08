Castelnuovo



A Castelnuovo il Festival Internazionale della Magia e dell'Illusionismo

venerdì, 2 agosto 2019, 16:20

MagiX Festival Internazionale della Magia e dell'Illusionismo XVIII edizione si terrà sabato 3 agosto, alle 21, in Piazza delle Erbe a Castelnuovo di Garfagnana. La manifestazione è organizzata dalla locale pro loco in collaborazione con l'amministrazione comunale e con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana di Credito Cooperativo.

Quest'anno, per offrire a tutti, grandi e piccini, gratuitamente, un evento unico da non perdere, in occasione della diciottesima edizione di MagiX, nella Piazza delle Erbe del centro storico di Castelnuovo di Garfagnana, verrà proposto lo spettacolo integrale e straordinario di: "Magika Universe"! Unica data italiana del tour internazionale di Sander and Alison che offriranno uno show innovativo e di altissima qualità.La direzione artistica, è affidata al grande Mago Ruitz, uno dei più noti e affermati artisti italiani, che per l'occasione farà giungere a Castelnuovo un cast d'eccezione.

Un grande spettacolo e un'occasione unica per vivere il fascino della magia.

Ingresso libero.