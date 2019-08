Castelnuovo



Ad agosto visite guidate ai monumenti storici di Castelnuovo

giovedì, 1 agosto 2019, 12:57

di simone pierotti

Una bella e interessante novità attende i visitatori di Castelnuovo di Garfagnana nel mese di agosto: grazie ad un progetto in collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco, Provincia di Lucca e Associazione “Compriamo a Castelnuovo”, sarà possibile effettuare visite guidate ai principali monumenti storici della città.

La presentazione è avvenuta questa mattina presso gli uffici del palazzo comunale, alla presenza dei delegati Alessandro Pedreschi e Niccolò Roni. Presenti anche i rappresentanti della Pro Loco di Castelnuovo, dell’associazione dei commercianti e una delle due guide turistiche specializzate Bernard Nardini (l’altro sarà Lorenzo Guidugli). L’iniziativa è stata battezzata “Sui passi della Castelnuovo estense” e vuole essere un primo passo verso il completo sfruttamento delle potenzialità turistiche di Castelnuovo in vista dei lavori alla Rocca Ariostesca.

Le visite guidate saranno effettuate nei giorni dall’8 al 18 agosto (Settimana del Commercio), dal 22 al 25 agosto, e 31 agosto e 1° settembre (Fiera). Inizieranno alle 17 con partenza dall’Ufficio Turistico comunale in piazza delle Erbe: la visita riguarderà il Duomo, piazzetta Ariosto, la Rocca Ariostesca, piazza Umberto I, i tre principali oratori del centro storico, Ponte Castruccio Castracani, il Teatro Alfieri. Alle 18 ci sarà (per gli interessati) il transfer per la Fortezza di Montalfonso. Il tour sarà in quattro lingue, italiano, inglese, francese e tedesco.

Niccolò Roni: “Da anni c’era la richiesta di un servizio del genere, anche se qualche tentativo c’è già stato. Vogliamo che diventi un servizio fisso, che porti Castelnuovo sullo stesso piano delle città d’arte. Aggiungo che all’interno della chiesa di Santa Lucia i visitatori potranno ammirare la mostra di pittura di Sergio Suffredini. Si tratta di un esperimento pilota, che stiamo promuovendo su tutti i canali. Ringrazio la Pro Loco che organizza il tour e la Parrocchia che permetterà l’apertura di tutte le chiese”.

Alessandro Pedreschi: “Sono convinto che sarà un successo, non tanto nei numeri quanto nel dare un segnale che c’è la possibilità di puntare sul turismo. Le visite guidate, in realtà, hanno avuto un prologo durante l’evento Terra Unica, quando gli studenti si inventarono guide turistiche di Castelnuovo”. Per partecipare alle visite guidate è necessario prenotarsi entro le 12 del giorno stesso al 0583/641007.