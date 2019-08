Castelnuovo



Andrea Bertucci: "Grazie ragazzi, una Settimana del Commercio al top!"

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:12

di lorenzo fiori

In Garfagnana, e non solo, quando si pronuncia il termine oste si pensa ad Andrea Bertucci e a tutto il suo encomiabile lavoro svolto per valorizzare i prodotti del territorio con l'obbiettivo, nello stesso tempo, di far crescere la nostra valle contribuendo a farla ripopolare di turisti e giovani appassionati. Proprio a Castelnuovo Garfagnana, dove Bertucci detiene dal 1985 l'osteria "Il Vecchio Mulino", nell'ultimo week.end si è conclusa la "36ª Settimana del Commercio". Di seguito Andrea ci racconterà e farà il punto su quella che è stata la sua Settimana del Commercio e molte altre curiosità.



Andrea, arrivati al termine di questo evento, qual è il tuo commento?

"Personalmente parlando è stato positivo e mi è piaciuto molto. Il programma era veramente ricco ed interessante in tutti i settori. Purtroppo, per motivi lavorativi, non ho potuto assistere a tutti gli spettacoli ma le sensazioni che ho percepito da amici e clienti sono tutte eccellenti."



Trattando specificatamente la zona dove risiede il tuo locale, c'è stato un buon afflusso di persone?

"La posizione della mia osteria non è in centro ma nonostante questo sono state organizzate serate di musica ad esempio con Tiloma Ingargiola, ed il suo chitarrista, o con il grande intrattenitore Sandro Lana. Infatti, parlando con Sandra Ginestri (proprietaria della pizzeria di fronte a me), abbiamo riscontrato un aumento di affluenza di persone nella nostra via che, di solito, è sempre stata una di quelle meno percorse. Sicuramente un gran merito va anche agli amici del Grind House che grazie alla loro musica richiamano gente aiutando anche i vicini come noi."



A cosa pensi sia dovuto questo positivo aumento di persone?

"È una manifestazione consolidata da anni che migliora sempre di più. Inoltre credo che aver lasciato così tanto spazio ai giovani nell'organizzazione (media età 23 anni) sia stata la carta vincente. A livello di promozione social network hanno svolto un lavoro straordinario guidati dai sempre presenti Stefano Triti, Luca Dini e Davide Pozzi. In aggiunta faccio i complimenti al nuovo direttivo di Compriamo a Castelnuovo, insediato quest'anno con a capo Andrea Baiocchi, perché sono eccezionali. L'altra nota positiva riguarda l'arredamento di tutte le vie del centro con gli ombrelli multicolore: i clienti, soprattutto i turisti, sono rimasti stupiti e si fermavano costantemente a fare foto... alla fine, sono sempre i piccoli dettagli che fanno la differenza. Un grazie speciale va a Intersonda, sponsor ufficiale di questa edizione."



Proprio in merito agli ombrelli abbiamo saputo dello sgradevole episodio dove alcuni sono stati danneggiati: che ne pensi?

"Ci vuole tanta pazienza. Purtroppo tali atti di vandalismo ci sono sempre stati e ci saranno sempre. I ragazzi in serate di questo genere inspiegabilmente esagerano con l'alcol e commettono gesti che non rientrano solitamente nel loro carattere quotidiano."



Approssimativamente parlando ci sono stati più clienti locali o turisti?

"Il mio locale contiene al massimo 40 persone quindi lavoriamo abitualmente su prenotazione. Di conseguenza tanti sono i turisti ma quest'anno c'è stato anche un considerevole numero di clienti locali. Sono orgoglioso perché la maggioranza dei giovani di oggi apprezzano sempre di più la qualità di ciò che mangiano e bevono. Il loro palato sta migliorando a vista d'occhio."



Durante questo periodo è stato organizzato qualcosa riguardo al cibo?

"Si, la Gastronovia. Bella serata gestita dagli instancabili Autieri che ringrazio di cuore per tutto quello che fanno, soprattuto nella persona del presidente Massimo Turri. Le persone potevano gustare i prodotti tipici camminando nelle varie vie di Castelnuovo... un vero e proprio percorso gastronomico molto interessante."



Un argomento che ha riscontrato sempre favorevoli e contrari è quello della discoteca all'aperto Baraonda. Qual è il tuo pensiero?

"Con i miei 50 anni passati ormai non sono più un tipo da discoteca però, aldilà di tutto, sono molto contento che tantissimi giovani preferiscono Castelnuovo, e quindi il Baraonda, ad altre mete magari più lontane. È soprattutto una questione di sicurezza (più rimangono in zona e meglio è)... essendo vicini a casa riduciamo anche la percentuale di incidenti notturni di cui si sente parlare spesso in tutta Italia."



C'è stato un episodio in particolare che ricordi positivamente?

"Nella serata musicale di Tiloma sono rimasto colpito da un ragazzo ed una ragazza israeliani che si sono messi improvvisamente a ballare abbracciandosi e quasi piangendo di gioia. Ho parlato successivamente con loro ed ho scoperto che erano in luna di miele. Mi sono emozionato quando ho realizzato che la nostra piccola Castelnuovo era una delle mete del loro viaggio post matrimonio. Questo piccolo ma bel episodio va, quindi, a favore del turismo in Garfagnana sempre in grande sviluppo."



Qual è il tuo sogno nel cassetto per migliorare "la tua" città?

"Innanzitutto ringrazio e faccio un in bocca al lupo alla nuova giunta comunale, insediata quest'anno, in specifico nella persona del Sindaco Tagliasacchi. Detto questo, in esclusiva, vi annuncio che il mio grande sogno sarebbe quello di chiudere il centro storico. Girando in Toscana ho notato che la maggior parte sono chiusi con ovviamente i vari parcheggi collocati all'esterno. Magari è un divieto che potrebbe essere imposto soltanto d'estate ma che sarebbe, secondo me, davvero importante e significativo."