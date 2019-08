Castelnuovo



Antonio Padellaro incanta la folta platea della “Bella Estate”

sabato, 10 agosto 2019, 09:49

di michele masotti

Eloquio forbito, grande onestà intellettuale, un pizzico di ironia, quella capacità di districarsi con naturalezza e senza alzare i toni in un mondo complesso qual è il giornalismo ai tempi dei social: con queste peculiarità, Antonio Padellaro, presentando la sua ultima fatica letteraria “Il gesto di Almirante e Berlinguer” (edito da PaperFirst), ha fatto sì che questo penultimo appuntamento della “Bella Estate” raccogliesse il maggior successo di pubblico e di apprezzamenti.

Nella piacevole conversazione con il sindaco Andrea Taglisacchi e il caporedattore de La Nazione di Lucca Piero Ceccatelli, il giornalista romano ha portato alla ribalta quella serie di incontri, cominciati all’indomani dell’uccisione di Aldo Moro. I segretari rispettivamente del Msi e del Pci, ossia due personaggi ai quali, come ha affermato Antonio Padellaro, indipendentemente dalle loro ideologie, non possiamo non riconoscere una levatura morale difficilmente riscontrabile tra i protagonisti dell’attuale stagione politica.

Questi incontri avvennero durante gli anni di piombo per cercare di tamponare quella lunga striscia che insanguinò per quasi un decennio tutto lo “stivale”.

Momenti drammatici del nostro paese, vissuto dall’autore dalla prospettiva di cronista del Corriere della Sera, che sono lo scenario dove si svolgono questi incontri fra i due leader, la maggior parte dei quali avvenne in un parlamento deserto del venerdì pomeriggio all’ultimo piano di Montecitorio in una stanza accanto alla commissione Lavoro.

Il libro ripercorre il rapporto tra i protagonisti di una politica che fu, sempre collocati agli estremi opposti del parlamento, lontani anni luce dalle idee l’uno dell’altro, ma legati da una stima reciproca. Sentimenti che raramente albergano nella classe politica di questi anni, dove la denigrazione dell’avversario sta diventando una spiacevole tendenza, sempre più marcata.

“La mia intenzione era raccontare un gesto di coraggio perché esprimere le proprie idee, confrontandosi con gli altri è lo specchio di una grandezza politica. Rispetto è la parola che manca nel dizionario di certi soggetti, poiché a volte ci dimentichiamo che quando offendiamo un avversario politico, colpiamo anche milioni di elettori che lo sostengono.- ha dichiarato il giornalista romano- “All’indomani della morte di Aldo Moro, Almirante e Berlinguer, anch’essi costantemente minacciati, cominciano ad incontrarsi in un clima di panico totale. L’Italia di quelli anni era una sorta di terra di mezzo del mondo occidentale, dove trovavano residenza terroristi di qualsiasi matrice, P2 e servizi segreti di ogni tipo e nazionalità. Il nostro paese odierno è nettamente migliore di quella stagione sanguinosa. Dobbiamo ricordare, però, quei personaggi che hanno contribuito ad attenuare il clima d’odio che si respirava in quel periodo.”

Ripercorrendo altre tappe importanti della fine degli anni 70’, vedi il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro e l’attentato subito da Enrico Berlinguer nel 1973 nella capitale bulgara di Sofia, Antonio Padellaro scatta idealmente tre fotografie che testimoniano la statura dei due protagonisti. “La prima non possono che essere i sei incontri tenutosi tra loro due: erano talmente segreti che soltanto quattro persone (l’unica ancora viva è Massimo Magliaro, braccio destro di Almirante nda) ne erano a conoscenza. Una differenza abissale con il modo attuale di intendere la politica, dove tutto viene gettato in pasto sui social con un tweet, come se non contassero i contenuti quanto l’immediatezza di “colpire” per primo. Il tema della riservatezza è ormai abolito, poiché la politica ha assunto le sembianze di un luna park impazzito.” –è la constatazione di Padellaro- “La seconda diapositiva ci riporta agli ultimi attimi del comizio di Padova del 7 giugno 1984 quando Enrico Berlinguer, in preda a quell’ictus le cui complicazioni ne causeranno la morte due giorni dopo, resiste stoicamente sul palco per finire il proprio discorso. La terza ed ultima foto è stata “scattata” il 13 giugno dello stesso anno, data dei funerali di Enrico Berlinguer. Si tratta del gesto istintivo di Giorgio Almirante di recarsi in via delle Botteghe Oscure per portare l’ultimo saluto al segretario del Pci. Un gesto che la dice lunga sul rispetto che legava questi due rivali politici.”

L’editorialista del Fatto Quotidiano non ha lesinato stoccate all’odierno mondo dei media, che spesso e volentieri si trasformano da cronisti a opinionisti di bandiera. “Molti giornalisti si stanno schierando, in base alle loro idee, da una parte o dall’altra a priori, rinunciando di fatto a focalizzarsi su quello che fa una persona. Quale credibilità può avere un giornalista con la casacca?” – si chiede Padellaro.

Non poteva mancare un commento dell’ex direttore del Fatto Quotidiano sulla crisi di governo ormai in atto. “Detto e assodato che la politica vive dentro la centrifuga dei social, non è possibile avventurarsi in qualsiasi paragone con ciò che accadeva 40 anni fa poiché è cambiata completamente la comunicazione.” – precisa Padellaro- “Posso soltanto annotare come, una volta, l’approdo nelle istituzioni era un punto di arrivo per giuristi, giornalisti, letterari e professori universitari di alto livello. Tornando ai giorni nostri, ho particolarmente apprezzato l’intervento del premier Conte che vuole affrontare la crisi nella maniera più trasparente possibile senza effettuare “giochini” sotterranei e restituendo al Parlamento il proprio ruolo. Salvini, dal suo punto di vista, ritiene che sia arrivato il momento di concretizzare il consenso che gli assegnano i sondaggi. Dovrebbe tenere a mente il percorso di Matteo Renzi, arrivato a toccare il 40 per cento alle Europee 2014 per poi dimettersi solo due anni dopo. La politica non può vivere di azzardi compiuti sulla pelle dei cittadini.”

Antonio Padellaro ha concluso auspicando che in tutti i comuni d’Italia dovrebbe esserci una piazza intitolata al gesto di Almirante e Berlinguer.