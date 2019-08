Castelnuovo



Anziano ritrovato, scoppia la polemica. Conapo: "Perché non sono stati chiamati i vigili?"

domenica, 4 agosto 2019, 19:43

di andrea cosimini

Scoppia la polemica dopo l'intervento (fortunatamente andato a buon fine) di questa mattina, in un bosco sotto l'abitato di Colle, dove un uomo di 90 anni, persosi nella notte, è stato ritrovato, ferito, dai carabinieri e soccorso dal Sast della stazione di Lucca unitamente all'elisoccorso Pegaso 3 (leggi qui).



E' il Conapo, sindacato autonomo dei vigili del fuoco di Lucca, a far sentire la propria voce in merito alla vicenda, per stigmatizzare il fatto che i vigili del fuoco, anche questa volta, non sono stati chiamati ad intervenire per un soccorso tecnico urgente.



"Non è il primo caso purtroppo - attacca Nicola Todaro, segretario provinciale Conapo - che i vigili non vengono chiamati ad intervenire per il compito istituzionale previsto dal decreto del presidente della repubblica su tutto il territorio nazionale, isole comprese. Non capiamo perché qualcuno si prenda la briga di non chiamare i vigili del fuoco, mettendo a repentaglio, di fatto, la vita di una persona: perché, ad esempio, potevamo impegnare unità cinofile, le nostre unità speleo-alpino-fluviali, i nostri "Tas", ovvero il servizio di topografia applicata al soccorso, il nostro reparto volo, con elicottero per sopralluoghi dall'alto".



"A questo punto - conclude Todaro - i vigili del fuoco chiederanno alla prefettura di Lucca di fare chiarezza su questa cosa perchè la vita di una persona è stata messa a repentaglio, in quanto c'erano meno soccorritoridel previsto e, soprattutto, un ente preposto non è stato chiamato. Un fatto, questo, che riteniamo di una gravità inaudita".