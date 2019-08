Castelnuovo



Arriva Antonio Padellaro a "La Bella Estate"

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:32

Proseguono gli appuntamenti con "La Bella Estate", terza edizione della rassegna a cura di Alba Donati a Castelnuovo Garfagnana (Lu), nella ex pista di pattinaggio. Venerdì 9 agosto ore 20.45 (ingresso gratuito) Antonio Padellaro sarà in conversazione con Piero Ceccatelli, giornalista La Nazione, e Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana, per parlare del suo "Il gesto di Almirante e Berlinguer"(PaperFIRST). Il libro indaga il rapporto tra due uomini che per decenni sono sempre stati agli estremi opposti del parlamento e della lotta politica. Due uomini divisi da tutto ma vicini nella stima reciproca. Un rapporto che non doveva esserci, e che invece viene svelato dal libro di Antonio Padellaro, con rivelazioni inedite, raccontate attraverso i fatti.

Antonio Padellaro

Il Gesto di Almirante e Berlinguer (PaperFIRST)

È accaduto per davvero. Conosciamo i loro nomi. Giorgio Almirante. Enrico Berlinguer. Ora sappiamo che s'incontrarono per quattro o sei volte tra il 1978 e il 1979. Sappiamo che il luogo prescelto era una stanza, accanto alla commissione Lavoro, all'ultimo piano di Montecitorio. Sappiamo che si vedevano preferibilmente di venerdì pomeriggio, quando con i deputati ripartiti verso i collegi di appartenenza il palazzo era semideserto. Sappiamo che soltanto quattro uomini ne erano a conoscenza. Sappiamo che tre di essi sono morti. È rimasto un solo testimone: si chiama Massimo Magliaro. All'epoca era il portavoce di Almirante e il capo ufficio stampa dell'Msi. Almirante e Berlinguer avevano deciso di scambiarsi informazioni riservate, secondo Magliaro, sui "terroristi rossi e neri che tenevano l'Italia sotto una cappa di terrore e di sangue". Ma i colloqui tra i due leader rappresentano anche un modo nobile di intendere la politica di cui oggi, nell'era dei social e dell'insulto mediatico, non rimane più traccia. E lo conferma lo stesso Magliaro: "Almirante mi confidò: 'Quell'uomo è un avversario leale e corretto'".

Antonio Padellaro ha cominciato nel 1968 il lavoro di giornalista all'Ansa e, dal 1971, per quasi vent'anni è stato al Corriere della Sera. Vicedirettore dell'Espresso, dal 2000 è stato condirettore e poi direttore dell'Unità. Nel 2009 ha partecipato alla fondazione del Fatto Quotidiano di cui è stato direttore fino al gennaio 2015. Tra i libri pubblicati: "Senza cuore", autobiografia di una generazione al potere (Dalai editore, 2000) e "Io gioco pulito" (Dalai editore 2009). Per PaperFIRST ha dato alle stampe "Il Fatto Personale" (2016) e ha curato con Silvia Truzzi il volume "C'era una volta la sinistra" (2019).

Il prossimo e ultimo incontro:

Lunedì 19 agosto, ore 18.00

Vittorio Sgarbi

Il Novecento. Da Lucio Fontana a Piero Guccione (La nave di Teseo)

Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito con orario 20.45 (a parte quello di Vittorio Sgarbi del 19 agosto che sarà alle ore 18.00)

La Bella Estate è realizzata con il sostegno di Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Idrotherm 2000, Fassa Bortolo.